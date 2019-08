Calciomercato Reggina | gli ultimi colpacci di Luca Gallo | l’11 stellare | è la favorita

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) Una premesse, il Bari ha una squadra fortissima ed in grado di fare la voce grossa nel campionato di Serie C, così come Catania e Catanzaro che sono sicuramente attrezzate per un campionato di vertice ma le ultime mosse dellasono state veramente importanti e non è ancora finita con altri due colpi ormai imminenti, uno potrebbe arrivare entro Ferragosto, l’altro entro il 20 agosto. La presentazione in città della squadra è stata in grande stile, ovazione per il presidenteche in pochi mesi ha conquistato la piazza, si tratta di un ‘comunicatore’ come pochi ed in grado di infiammare una tifoseria già caldissima, cori da stadio per il numero uno amaranto che ha intenzione di riportare il club in Serie B e la prossima stagione si candida ad essere ricca di soddisfazioni. Le ultime indicazioni sono state chiare: “Taibi sta per chiudere un ...

