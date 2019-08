Calciomercato Reggina | De Francesco nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia dello

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019)– Lasi candida ad essere una sicura protagonista della prossima stagione del campionato di Serie C, il presidente Luca Gallo sta costruendo una squadra veramente forte ed in grado di lottare per la promozione diretta. L’ultimo colpo porta il nome di Alberto De, si tratta di un ritorno per il calciatore in grado di fare la differenza in categoria, accordo raggiunto nelle ultime ore. Una conferma è arrivata dalla partita ditra Spezia e Pro Patria, Denon èin, segno che la trattativa è ormai chiusa. Il calciatore sarà nelle prossime ore a Reggio Calabria., gli ultimi colpacci di Luca Gallo: l’11 stellare, è la favorita del Girone C FOTO L'articolo, DeinneldiSpezia sembra essere il primo ...

CalcioWeb : Calciomercato #Reggina, #DeFrancesco nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia dello Spezia - zazoomnews : Calciomercato Reggina gli ultimi colpacci di Luca Gallo: l’11 stellare è la favorita del Girone C [FOTO] -… - zazoomblog : Calciomercato Reggina gli ultimi colpacci di Luca Gallo: l’11 stellare è la favorita del Girone C [FOTO] -… -