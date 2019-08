Calciomercato | Paulo Dybala potrebbe finire al Psg in caso di cessione di Neymar

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019) Continua il tira e molla trae il Psg, con la Juventus spettatrice interessata alla vicenda. Se, infatti, la stella verdeoro riuscirà a lasciare Parigi cambiando maglia come da mesi sta tentando di fare, i francesi con un ricco 'tesoretto',ro pensare proprio acome sostituto del brasiliano. Regalando di fatto ai bianconeri un bel patrimonio da investire in questa finestra di mercato.forse in Ligue 1 selascia il Psg Dopo le trattative fallite con Manchester United e Tottenham, la situazione tra la 'Vecchia Signora' e l'argentino sta prendendo una piega davvero difficile. Le squadre inglesi erano sicuramente quelle più appetibili per unadella Joya, ma la sessione di mercato in Premier League si è ormai chiusa. Il Psg, ora,assumere un ruolo di rilievo nella vicenda. Con l'enorme cifra che si incasserebbe dalla possibile ...

FabrizioRomano : Paulo Dybala sempre più lontano dal Tottenham. L’incontro è finito e non c’è intesa sui diritti d’immagine così com… - top_calcio : L'avevamo già anticipato. Ma lo ribadiamo. Lo scambio #Dybala - #Icardi non si fará. #Agnelli non rinforzerá mai un… - IlCuoioedi : QUANDO IL CALCIOMERCATO... Il 10 agosto 1980, 5.000 tifosi della Roma si ritrovano all'aeroporto di Fiumicino per a… -