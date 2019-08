Calcio | Coppa Italia 2019-2020 | successi esterni di Imolese | Carpi | Monza | Südtirol e

Calciomercato Reggina - De Francesco nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia dello Spezia : Calciomercato Reggina – La Reggina si candida ad essere una sicura protagonista della prossima stagione del campionato di Serie C, il presidente Luca Gallo sta costruendo una squadra veramente forte ed in grado di lottare per la promozione diretta. L’ultimo colpo porta il nome di Alberto De Francesco, si tratta di un ritorno per il calciatore in grado di fare la differenza in categoria, accordo raggiunto nelle ultime ore. Una ...

Calcio - Coppa Italia 2019-2020 oggi : orari e programma delle partite (11 agosto). Come vederle in tv e streaming : Siamo giunti al secondo turno eliminatorio della 73esima edizione della Coppa Italia 2019/2020 di Calcio. Saranno 40 le squadre impegnate nei match odierni (tutti con il fischio d’inizio fissato per le ore 18.00) che, in caso di successo, nel prossimo fine settimana andranno a sfidare le prime squadre di Serie A. IN TV – I diritti televisivi della Coppa Italia sono della Rai, ma non è ancora sicuro che un match di questo turno venga ...

Calcio - come vedere le partite in diretta tv e streaming : Serie A - Champions League - Europa League - Coppa Italia. Tutti i diritti tra Sky - Mediaset - Dazn e Rai : Sta per iniziare un’intensa stagione di Calcio, dopo la pausa estiva (in cui comunque gli appassionati hanno avuto modo di divertirsi grazie alle amichevoli e agli appuntamenti riservati alle Nazionali) si è ormai pronti per tornare in campo e per iniziare un’annata che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Dove saranno trasmesse le partite? Su quali canali bisognerà sintonizzarsi per gustarsi gli incontri? Quali ...

Calcio - squalifica per Messi! L’argentino fermato dalla Conmebol per tre mesi dopo aver definito corrotta la Coppa America : Le dichiarazioni di Lionel Messi dopo la premiazione della sua Argentina in Coppa America (terzo posto), in cui aveva sparato a zero sulla Conmebol accusandola di corruzione, sono costate care alla Pulce. Il massimo organo del Calcio sudAmericano ha infatti deciso di squalificare il giocatore per tre mesi e di comminargli una multa del valore di 50.000 dollari. Messi, nella finale per il terzo posto della Coppa America, era stato espulso per un ...

Calcio in tv : Supercoppa di Germania su Sky; le amichevoli in tv : Calcio in tv sabato 3 agosto. Su Sky Sport la Supercoppa di Germania Bayern Monaco – Borussia Dortmund Le amichevoli estive delle squadre italiane Calcio in tv sabato 3 agosto – La stagione calcistica 2019/20 è già iniziata, tra calendario e prime partite annunciante in tv (leggi qui), c’è chi come il Torino ha già superato un primo turno di qualificazione all’Europa League. Intanto le altre squadre italiane sono ...

Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania : Borussia Dortmund vs Bayern Monaco : In palio c'è il primo trofeo della stagione ma, di fatto, la SuperCoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che si gioca sabato 3 in casa dei gialloneri al 'Westfalenstadion', apre di fatto la stagione del Calcio che conta. È la più classica delle sfide del Calcio tedesco, non per niente è denominata “Der Klassiker”. Al Signal Iduna Park di Dotrmund, a contendersi il trofeo saranno, infatti, ...

Calcio : Uefa - donna arbitrerà Supercoppa : 13.28 Nuova svolta dell'Uefa: designata una donna, la francese Stéphanie Frappart, per arbitrare l'incontro valevole per la Supercoppa europea fra Liverpool (vincitore della Champions League) e Chelsea (a segno in Europa League). La partita si svolgerà il 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul. Insieme a lei la guardalinee italiana Manuela Nicolosi con cui ha già già diretto la finale degli ultimi Mondiali femminili in Francia. Il quarto uomo ...

Calcio femminile – Una novità… Mondiale : la Coppa del Mondo 2023 sarà a 32 squadre : Novità in merito al Mondiale di Calcio femminile 2023: il numero di squadre verrà aumentato da 24 a 32 per decisione unanime del Consiglio FIFA Dopo il grande successo del Mondiale di Calcio femminile 2019, il Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2023 sarà giocata da 32 squadre e non più da 24. Saranno presenti 8 gironi da 4 squadre ciascuno per un format che si avvicina a ...

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019-2020 : programma - date - tv e accoppiamenti fino alla finale : La Lega Serie A, pochi giorni dopo aver reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 anche per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio, ha diramato anche il Tabellone completo: si parte il 4 agosto con il primo turno eliminatorio. finale il 13 maggio in gara unica, mentre soltanto le semifinali si giocheranno con andata e ritorno, previste il 12 febbraio ed il 4 marzo. Le prime otto classificate dello scorso campionato di calcio ...

Calcio - Coppa Italia 2020 : svelato il tabellone. Roma-Juventus possibile incrocio ai quarti di finale : Prima di scoprire quale sarà il calendario della prossima Serie A di Calcio, si è definito quest’oggi il tabellone della Coppa Italia 2020. Un’edizione che prenderà il via il 4 agosto con gli incontri che vedranno confrontarsi i club di Serie C e Serie D. Un percorso definito con chiarezza che porterà fino alla finale del 13 maggio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 78 le compagini che prendono parte alla rassegna, posizionate ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia-Nigeria 0-1. Le Super Aquile chiudono al terzo posto - decisiva la rete di Ighalo : Si è concluso anche il penultimo atto della Coppa d’Africa 2019, andata in scena in Egitto nelle ultime settimane. Nella finale per il terzo posto la Nigeria ha avuto la meglio sulla Tunisia con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Odion Ighalo nei minuti iniziali dell’incontro. Le Super Aquile hanno così riscattato in parte la delusione per l’eliminazione in semifinale contro l’Algeria, mentre la formazione allenata ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Camerun licenzia Clarence Seedorf e Patrick Kluivert : Il Ministro dello Sport del Camerun, Narcisse Mouelle Kombi, non scherzava affatto. Qualche ora fa aveva chiesto pubblicamente il licenziamento del commissario tecnico Clarence Seedorf, pregando che la Federazione applicasse immediatamente la clausola contrattuale che permetteva di chiudere il rapporto unilateralmente con l’ex tecnico di Milan, Deportivo la Coruna e Shenzen. E così è stato: Clarence Seedorf non è più il CT dei Leoni ...

Calcio - Coppa America 2019 : il Brasile festeggia e attacca Messi “…meglio che pensi al campo e non agli arbitri” : Il Brasile vince la Coppa America 2019 superando con il punteggio di 3-1 il Perù e si lancia nei, meritatissimi, festeggiamenti. La Seleçao fa esplodere il Maracanà con una celebrazione notevole e, al termine di questa festa tutta di colore verde-ore, i giocatori brasiliani hanno voluto togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Motivo di tutta questa rivalsa, ovviamente, le parole di Leo Messi al termine della semifinale (persa dalla sua ...