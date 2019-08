Buon Ferragosto 2019 | Buone Vacanze | le IMMAGINI più belle e divertenti per Facebook e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) E’ ormai vicino il 15 agosto, uno dei giorni festivi più attesi dell’estate. Simbolo della vacanza e della spensieratezza, quella diè una ricorrenza molto cara agli italiani: che si parta per un viaggio, nel Bel Paese o all’estero, o si rimanga in città, sono immancabili gli Auguri dida inviare ad amici, colleghi e familiari su social e app, tra cuie WhatsApp. Nella gallery una selezione con le migliorie tante simpatiche vignette per tutti i gusti. Per ulteriori approfondimenti sul giorno festivo:, “Assunzione di Maria”: storia e definizione del dogma: i principali festeggiamenti in Italia tra folklore e religiosità: i festeggiamenti nel mondo L'articolo: lepiùpere WhatsApp sembra essere ...

beppesevergnini : Come previsto: ?@matteosalvinimi? ha usato ?@luigidimaio? e ?@Mov5Stelle? come un trampolino. Ora bisogna vedere se… - Cimino_Salvo : RT @giuliodellavite: Buon FERRAGOSTO scoprendone il senso... dentro un cielo aperto - Nikolas79708376 : @Valetrav Ciao e buon ferragosto a te -