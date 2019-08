Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Passa anche per Silvio Berlusconi la grande manovra per tornare o meno al voto. Per questo Matteo Salvini lo cerca, e i due in questi giorni si sono sentiti più volte. Con l’idea di siglare un patto: tu aiutami ad accelerare sulla crisi, in cambio facciamo un’alleanza con liste “per me accettabili”. Dall’altra c’è un Matteo Renzi a caccia di voti per la formazione di un esecutivo istituzionale con tutti dentro, tranne Salvini. L’ex sindaco di Firenze trascorre la domenica alcercando di convincere gli inquieti senatori azzurri a portare in dote il loro sostegno. Una sorta di Nazareno della disperazione e della sopravvivenza allargato ai Cinquestelle con le truppe di Berlusconi a fungere da “responsabili”, per salvare il Paese dall’aumento dell’Iva e da una manovra in deficit del ...

iopunto67 : RT @HuffPostItalia: Bolle il telefono - vic_purtusiello : Ecco qua .. ci risiamo!!! #nazarenobis Bolle il telefono - gf_fregoni : Bolle il telefono -