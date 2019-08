Birra | in due anni 4 400 posti di lavoro in più e 6 assunzioni al giorno

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019) TECNOLOGO DELLACOMMERCE SPECIALISTBRAND AMBASSADORBEER SPECIALIST SOMMELIER DELLA«Chi bevecampa 100» era un vecchio slogan nato per promuovere il consumo diin un’Italia che preferiva nettamente mettere a tavola il vino. In tempi moderni lasi è presa la sua rivincita: le birre artigianali hanno invaso il mercato (nell’ultimo decennio sono nati più di 800 microbirrifici) e non c’è ristorante che si rispetti che accanto alla carta dei vini abbia anche quello delle birre. Insomma, agli italiani la «bionda» piace sempre di più e l’industria dellagode di ottima salute. Dal 2015 al 2017 gli occupati del settore sono aumentati di 4.400 unità (+5%). Più del doppio rispetto all’andamento medio nazionale (con l’occupazione cresciuta, dati ISTAT, di circa il +2%). In controtendenza rispetto agli altri mercati, ogni...

