Big match in Premier | Manchester United-Chelsea live su Sky Sport

Volley - Preolimpico 2019 : Serbia-Camerun 3-0 - turnover degli slavi. Domani il Big match con l’Italia vale Tokyo 2020 : La Serbia sbriga la pratica Camerun con relativa tranquillità, vince con un agevole 3-0 (25-22; 25-19; 25-13) in appena 72 minuti di gioco e ottiene la seconda vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al PalaFlorio di Bari gli slavi hanno avuto vita davvero molto facile contro la compagine africana che è riuscita a tenere testa soltanto nel primo set prima di crollare alla distanza. I ragazzi di Nikola ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score : il Big match al Ceravolo - 1turno - : Risultati Coppa Italia: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 4 agosto e valide per il 1turno preliminare.

Serie A - i Big match di Sky e Dazn - il quadro completo : La Lega Serie A ha annunciato la suddivisione dei big match per il prossimo campionato ai due brodcaster che detengono diritti di trasmissione del torneo per il territorio italiano, Sky e Dazn. 16, come da bando, i ‘top match’ scelti da Sky, 4 quelli selezionati in esclusiva da Dazn. Sky si è assicurata la trasmissione in esclusiva, tra le altre, di Juventus-Napoli, Inter-Juventus e Milan-Napoli. MIlan-Inter, Milan-Juventus, ...

Serie A calcio 2019-2020 - dove vedere i Big match e gli scontri diretti su Sky e DAZN. Il derby di Milano… : E’ stata ufficializzata la programmazione televisiva dei big match della Serie A 2019-2020. Sky Sport trasmetterà l’attesissimo Juventus-Napoli della seconda giornata ed anche poi il derby di Roma; mentre DAZN avrà in esclusiva l’andata del deryb di Milano. Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Milan-Inter si giocherà nella quarta giornata e non è l’unico derby che DAZN trasmetterà, visto che ...

Serie A - Sky e DAZN scelgono i 20 Big match 2019/20 : Dove vedere big match Serie A 2019 2020 – La Lega Serie A ha reso note le scelte di Sky e DAZN relativamente agli slot orari in cui collocare le principali 20 gare. L’emittente satellitare ha a disposizione la possibilità di scegliere 16 match, mentre gli altri 4 sono a disposizione della piattaforma di sport […] L'articolo Serie A, Sky e DAZN scelgono i 20 big match 2019/20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Serie A 2019 - 2020 - le 20 partite scelte come Big-match da Sky Sport e DAZN : All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A TIM 2019/2020 avvenuta con C.U. n. 8 del 29 luglio 2019 e in attuazione di quanto previsto al punto 4.1 del C. U. n. 8 del 25 luglio 2018 (Giorni e Orari di Gara – Regole per l’esercizio dei Pick relativi alle 20 Gare “Top match”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi per le dirette a ...

Ecco il calendario della serie A - primi Big match alla seconda giornata : Ha preso forma negli studi di Sky il calendario della serie A edizione 2019-2020 al via nel week-end del 24-25 agosto prossimi. La Juve inizia a Parma

Serie A 2019/20 Sky - 7 partite in esclusiva ogni weekend (16 Big-match su 20) : Per il secondo anno consecutivo, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A in diretta (oggi è stato svelato il calendario 2019/2020, nei prossimi giorni si sapranno gli esatti abbinamenti dei match). Tra queste ci sono 16 dei 20 incontri più importanti dell’intero torneo. Per ogni giornata, solo su Sky si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score : Big match al Moccagatta - 2turno - : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle partite, valide per l'andata del secondo turno preliminare del torneo Uefa, oggi 25 luglio.

Italia Russia pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato : Big match per il Setterosa : Diretta Italia Russia pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

Sala VAR – Pres. AIA : “Un giorno vedremo i Big match con i presidenti” : Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato i nuovi organi tecnici, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alla Sala VAR. Sala VAR – La Lega Serie A rivolge lo sguardo al futuro ed è pronta ad introdurre innovazioni sull’argomento VAR. L’idea è quella di realizzare una Sala centrale del VAR nella quale le parti possono discutere, gli arbitri possono fornire ...

Mondiali femminili di calcio - è il giorno del Big match Italia-Olanda – LA DIRETTA : Per la storia e per continuare il sogno. La Nazionale femminile italiana è in campo contro l’Olanda a Valenciennes, in Francia, per centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella sua storia: la semifinale di un Mondiale, un traguardo quasi inimmaginabile alla vigilia della spedizione. Un appuntamento che arriva a 19 anni dalla mitica sfida tra gli azzurri e gli Orange all’Europeo, quello del ‘cucchiaio’ di Totti che battendo van der ...

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019/ Diretta gol live score : il Big-match di oggi : RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019: la Diretta gol live score delle partite, valide per il 2turno della fase a gruppi per i gironi E-F, oggi 29 giugno 2019.

WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il Big match dei quarti di finale : Sabalenka ko al terzo set : Kiki Bertens trionfa nei quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese supera Aryna Sabalenka al terzo set Dopo 2 ore e 6 minuti distribuite su 3 set, Kiki Bertens stacca il pass per la semifinale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, numero 4 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Aryna Sabalenka, numero 10 WTA, con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 4-6.L'articolo WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big ...