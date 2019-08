“Belen è incinta” La notizia filtra dalla voce di Stefano De Martino

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2019)Denon perde un attimo per dichiarare il suo amore per Belen. L’ex ballerino di Amici, tornato in coppia con la showgirl argentina dopo una separazione di quattro anni è pazzo d’amore e non smette di dimostrarlo alla riconquistata Belen. Nelle scorse ore il danzatore si è reso protagonista di un gesto ‘da film’, prontamente immortalatomodella argentina che lo ha divulgato sui social attraverso una Stories Instagram. Nella fattispecie il ballerino, lasciata la compagna momentaneamente, le ha fatto trovare una promessa d’amore scritta su uno specchio della casa di Ibiza dove attualmente stanno trascorrendo le vacanze estive. Il gesto arriva in una giornata in cui la coppia è stata sulla cresta della cronaca rosa, visto che proprio in queste ore è trapelata lache racconta di una Belencita in dolce attesa per la seconda volta. “Mi manchi già. Ti amo troppo. ...

