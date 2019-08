Beach volley | World Tour 2019 Budapest TRIONFO AZZURRO! Prima vittoria di Windisch e

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) Un tuffo nel futuro per l’Italia delche tiene a battesimo sulle rive del Danubio lanelal terzo torneo assieme per il vice campione del mondo Under 21 Jakobe il suo compagno Samuele Cottafava che portano a casa undi alto valore anche se si tratta di un torneo 1 stella. per l’Italia delè lastagionale nelin questa stagione ed è significativo che ad ottenerla siano due giovani di grandi prospettive. Gli azzurrie Cottafava hanno dovuto faticare non poco per domare i più esperti norvegesi Bergerud/Retterholt, anche loro a caccia del primo successo nel circuito mondiale. La coppia italiana ha iniziato benissimo dominando il primo set con il punteggio di 21-16. Nel seecondo set un black out degli azzurri è costato il pareggio da parte dei norvegesi, vittoriosi sul filo di lana ...

DAZN_IT : La Norvegia si conferma campione d'Europa di beach volley ?? Russia battuta in due set: continua il dominio della c… - cwtchnic : RT @vuoivoIareconme: al mare sembro asociale ma chi ha voglia di giocare a beach volley con questo caldo????? io no di certo - vuoivoIareconme : al mare sembro asociale ma chi ha voglia di giocare a beach volley con questo caldo????? io no di certo -