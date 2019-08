Basket | Milos Teodosic salterà i Mondiali! Infortunio per il playmaker della Serbia nel

Fonte : oasport

Milos Teodosic dovrà saltare i Mondiali 2019 di basket che scatteranno il 31 agosto in Cina. Il playmaker della Serbia si è infortunato durante l'amichevole giocata sabato a Belgrado contro la Lituania, gli slavi si sono imposti per 72-68 ma hanno perso il loro fuoriclasse che dunque non parteciperà alla rassegna iridata. Il 32enne, fresco acquisto della Virtus Bologna, avrebbe dovuto trascinare i balcanici nella competizione più importante dell'anno ma una recidiva della fascite plantare lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Notizia estremamente negativa per la Serbia, una delle candidate al podio ai Mondiali, che è inserita nel girone dell'Italia insieme all'Angola e alle Filippine.

