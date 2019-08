Basket – Europeo U20 Femminile | le azzurrine in finale! Oggi la sfida per l’oro contro la

Basket – Europeo U16 Maschile - domani il debutto dell’Italia contro la Germania : Gli azzurri all’esordio se la vedranno con la Germania nel match che partirà alle ore 21, fiducioso coach Fucka Prende il via domani a Udine l’Europeo della Nazionale Under 16 Maschile. La squadra allenata da Gregor Fucka esordisce contro la Germania, sabato si torna in campo per affrontare la Croazia mentre l’ultimo impegno del girone è previsto per domenica 11 agosto contro la Russia. Tutte le partite si giocano alle ore 21.00, al ...

Basket – Europeo femminile U20 : domani scatta la rassegna continentale - l’Italia debutta contro l’Olanda : Si riparte dal quarto posto dello scorso anno ottenuto a Sopron, al primo anno di Coach Orlando sulla panchina dell’Under 20 Prende il via domani a Klatovy (Repubblica Ceca) l’Europeo della Nazionale Under 20 femminile. La squadra allenata da Sandro Orlando esordisce contro i Paesi Bassi alle 15.15, domenica si torna in campo per affrontare la Francia (ore 18.00): ultimo impegno del girone lunedì 5 agosto alle 13.30 contro la Germania. Si ...

Basket femminile – Campionato Europeo U18 : l’Italia batte la Russia e vola in finale - le azzurre si impongono 75-49 : Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria Strepitose azzurre!!! La Nazionale Under 18 femminile batte la Russia 75-49 e si regala la finalissima del Campionato Europeo di categoria. Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria (al momento ...

Basket – Campionato Europeo U20 : domani l’esordio dell’Italia - azzurri in campo contro l’Ucraina : Gli azzurri di coach Capobianco cominceranno l’Europeo contro l’Ucraina, scendendo in campo domani alle ore 20 Prenderà il via domani il primo Europeo Giovanile maschile del 2019. La Nazionale Under 20, guidata da coach Andrea Capobianco, anche Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili, farà il proprio esordio alle ore 20.00 italiane contro l’Ucraina (diretta streaming sulla pagina Facebook ItalBasket e sul ...

Basket – Europeo U18 : le azzurre in semifinale - sabato la sfida con la Russia : Sarajevo, Europeo Under 18 Femminile: quinto successo per le azzurre, anche la Spagna ko (76-63). sabato alle 18.30 la semifinale contro la Russia Strepitose azzurre! L’Italia è in semifinale all’Europeo Under 18 femminile. Le ragazze di coach Riccardi hanno vinto la quinta partita consecutiva battendo la Spagna 76-63 e si sono guadagnate un posto tra le prime quattro squadre del continente. Una conferma degli altissimi livelli raggiunti ...

Anche le azzurre del Basket vogliono stupire. Parte l'Europeo : "Adesso viene il bello più bello". Questa frase è fissata come primo tweet del profilo del ct della nazionale femminile di basket Marco Crespi dallo scorso novembre, quando le azzurre hanno ottenuto la qualificazione per gli Europei 2019 (27 giugno-7 luglio in Serbia e Lettonia). Ora il momento della verità è arrivato: domani, alle 18.30, le azzurre debuttano nella rassegna continentale affrontando la Turchia: l'intento è quello di ...

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “L’Europeo apre un nuovo capitolo - la medaglia sembra impossibile ma sogniamo l’impresa” : Si apre questo pomeriggio l’avventura della Nazionale italiana agli Europei 2019 di Basket femminile. Le azzurre guidate da coach Marco Crespi si presentano al via con l’intenzione di sorprendere e con la consapevolezza di non avere nulla da perdere considerato il livello decisamente elevato delle avversarie. La stella della spedizione italiana è sicuramente Cecilia Zandalasini, reduce dal successo in Turchia con la maglia del ...