Bari-Paganese | la gara di Coppa Italia Serie C su Eleven Sports

(Di domenica 11 agosto 2019) Finalmente si comincia a fare sul serio:inaugura il Girone I dellaC. La sfida è in programma questa sera, domenica 11 agosto, è si disputa alle ore 20.30 in uno stadio San Nicola che annovera una discreta cornice di pubblico Nel match si affrontano due compagini dagli obiettivi diametralmente opposti: i galletti di mister Cornacchini, che tornano in Lega Pro dopo l'annosa vicenda relativa al fallimento, ambiscono al doppio salto e cercano dunque di strappare il pass per la cadetteria al primo colpo. I biancorossi sono una vera e propria corazzata: il sodalizio del presidente Luigi De Laurentiis può contare sull'apporto di calciatori esperti della categoria....

