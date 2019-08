Bari | è morta la 18enne investita dalla vicina di casa mentre era in bici

Bari - è morta Giorgia - 18 anni : investita dalla vicina di casa mentre tornava a casa in bici : Giorgia Soriano, 18 anni, è stata investita da una sua vicina di casa giovedì sera mentre tornava a casa in bicicletta: si sta verificando se la donna alla guida al momento dello scontro stesse usando il cellulare.Continua a leggere

Bari - 18enne in bici investita dalla vicina di casa : è morta dopo due giorni di agonia : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

Annalisa Zizza - morta a Bari dopo un’operazione per dimagrire : “Dai forza a tuo figlio” : Indagini in corso per la morte di Annalisa Zizza, la mamma 35enne di Ostuni, deceduta al termine di una operazione, durata 10 ore, di bendaggio gastrico nella clinica Mater Dei di Bari per dimagrire. Lunedì è in programma l'autopsia per chiarire le cause della tragedia, mentre numerosi sono i messaggi di amici e familiari lasciati sui social: "Non ci possiamo credere".Continua a leggere

Sbanda e si schianta contro un camion : morta giovane Barista : La tragedia è avvenuta sulla Strada Provinciale 2, tra Roccafranca e Orzinuovi, nel bresciano. La vittima aveva soltanto 20...

Bari - è morta a 55 anni la professoressa Marialuisa Zuppetta : insegnava diritto all'UniSalento : Da un anno combatteva con un tumore ma non aveva mai abbandonato il suo ruolo di professore aggregato a Lecce. I funerali venerdì 14 giugno