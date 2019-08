Bari | 18enne in bici investita dalla vicina di casa | è morta dopo due giorni di agonia

Fonte : repubblica

(Di domenica 11 agosto 2019) L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

