Bardana | l’erba detox contro la ritenzione idrica

Fonte : dilei

(Di domenica 11 agosto 2019) Conosciuta anche con il nome di Arctium Iappa, laè un’erba caratterizzata da una forte efficacia. Appartenente alla famiglia delle Asteraceae e contraddistinta da foglie a forma di cuore e da fiori di color viola – rossiccio, è portentosa quando si tratta di favorire l’eliminazione dei prodotti di scarto dell’organismo. Celebre anche per i suoi benefici ipoglicemizzanti, aiuta a tenere sottollo il colesterolo cattivo LDL. Quando la si nomina, è importante ricordare pure la presenza delle vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo delle cellule. Tornando un attimo alla sua efficacia drenante, è fondamentale specificare che la principale responsabile di questo beneficio è l’inulina, carboidrato non digeribile dall’organismo umano e presente in diversi alimenti di origine vegetale. Utilizzata anche per trattare in ...