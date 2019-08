Audi S5 - I collaudi della Cabrio passano dall' Italia

BMW Serie 4 - Primi collAudi per la nuova generazione : La BMW sta sviluppando la futura generazione della Serie 4: dopo aver avvistato la variante Cabrio in differenti circostanze, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare per la prima volta due prototipi della coupé, caricati su una bisarca davanti al centro tecnico di Monco di Baviera. Il progetto, come dimostrano le massicce camuffature presenti sulla carrozzeria, si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo, ma lascia comunque spazio ...

Volkswagen ID Crozz - Primi collAudi per la Suv elettrica : Con la ID3 vicinissima alla presentazione, l'era delle Volkswagen elettriche ha ufficialmente preso il via ed è già il momento di parlare del secondo modello. Si tratta della versione di serie della ID Crozz, protagonista delle foto spia di oggi, che dovrebbe essere la prima EV del marchio a debuttare negli Stati Uniti nel corso del 2020.Family feeling delle ID. La Crozz, presentata come concept nel 2017, rappresenta l'alternativa alle Suv ...

Mercedes-AMG - Proseguono i collAudi per la GLB 45 : La Mercedes-Benz GLB ormai non è più un segreto. La nuova Suv della Stella sfrutta la stessa piattaforma modulare MFA2 della nuova generazione della Classe A, dalla quale riprende numerose sfaccettature e, in larga parte, il suo know-how tecnico. Nel listino, questa sport utility sinserisce tra la GLA e la GLC, offrendo così una terza via ai potenziali clienti. La gamma non mancherà di offrire versioni performanti come la GLB 45 AMG, ...

Link & Co - CollAudi avviati per la Suv coupé : Si intensificano i Collaudi su strada della Lynk & Co Suv coupé, un modello inedito che nel 2020 dovrebbe aggiungersi alla gamma del giovane marchio cinese controllato dalla Geely.Fari posteriori mai visti. L'esemplare delle foto spia odierne svela qualche dettaglio aggiuntivo. Le forme sono quelle già viste nei mesi scorsi, con il frontale simile alla 01 e alla 02 e una coda più sfuggente. Oggi siamo in grado di osservare in maniera ...

Audi - Avviati i collAudi della RS Q3 Sportback : Con la Q3 Sportback ormai vicina al debutto l'Audi sta proseguendo i test della sua futura variante sportiva, la RS Q3 Sportback, che affiancherà l'analoga variante sportiva attesa sulla Q3. L'aggressiva RS. Il prototipo di queste foto spia non lascia molti dubbi sulla sua vera identità. Alla carrozzeria con la zona posteriore più dinamica, specifica della Q3 Sportback, sono abbinate infatti soluzioni di chiaro stampo sportivo come le ...

BMW Serie 2 - Proseguono i collAudi della Gran Coupé : La BMW prosegue il minuzioso lavoro di sviluppo dedicato alla Serie 2 Gran Coupé, immortalata durante una nuova sessione di messa a punto su strada. Il suo debutto in società si avvicina sempre più, tant'è che la Casa ha diffuso un teaser via Facebook. Stile personale. Le originali pellicole adesive per camuffare le linee della vettura, presenti su tutta la carrozzeria, non impediscono una Serie di considerazioni sul design. La linea ...

Land Rover - Ultimi collAudi per la nuova Defender : Stando a questultime foto scattate al Nürburgring, ci sono ancora dei dettagli da limare. Ma alla presentazione della nuova Land Rover Defender manca poco (sarà al Salone di Francoforte 2019) e mentre le pellicole camouflage cadono come foglie dalla carrozzeria, da Gaydon filtrano nuove indiscrezioni che tratteggiano in modo nitido la prossima serie delliconica fuoristrada britannica, uscita di produzione nel 2016 dopo 68 anni di carriera.Dalla ...

Mercedes-Benz GLA - Proseguono i collAudi della nuova generazione : A distanza di pochi giorni dalle prime immagini della Mercedes-Benz GLA di nuova generazione, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare nuovamente la vettura tedesca, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2020. Il progetto si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale, come dimostrano le ampie camuffature su tutta la carrozzeria, ma lascia comunque spazio ad alcune osservazioni sulle scelte stilistiche e costruttive ...

Atac : collAudi stazione Repubblica positivi - domattina riapertura : Roma – A Roma “si sono conclusi con esito positivo i collaudi alla stazione metro Repubblica delle scale mobili oggetto di intervento. Nel corso della giornata di oggi verranno completate le operazione di messa in sicurezza e pulizia della stazione che riaprira’ a inizio servizio di domattina alle 5.30”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa di Atac. L'articolo Atac: collaudi stazione Repubblica positivi, domattina ...

Raggi : filobus stanno arrivando - proseguono collAudi tratta Laurentina-Tor Pagnotta : Roma – “proseguono i collaudi di Atac sul corridoio della mobilita’ Eur Laurentina-Tor Pagnotta nel quadrante sud di Roma, test che si svolgeranno anche questo fine settimana. Nella fase di pre-esercizio i filobus circolano su questa corsia riservata e dedicata che molto presto sara’ aperta al trasporto pubblico”. Cosi’ il sindaco di Roma , Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Tre linee saranno al ...

Stazione Repubblica : iniziati collAudi su scale mobili - a breve possibile riapertura : Roma – Sono iniziati i collaudi dell’Ustif sul sistema delle scali mobili nella Stazione Repubblica della linea A. Dureranno tre giorni al massimo e al termine di questo breve periodo si potra’ sapere quando la Stazione potra’ riaprire. La Stazione Repubblica e’ chiusa dal 23 ottobre 2018 quando una scala mobile si guasto’ mentre scendevano alcuni tifosi del Cska Mosca. Se l’Ustif dara’ il via ...

Toyota GR Super Sport - Avviati i collAudi dell'hypercar ibrida - VIDEO : Non c'è modo migliore di festeggiare un primato che guardare alla prossima vittoria. Deve essere stato questo il pensiero della Toyota, che a poche ore dall'affermazione alla 24 Ore di LeMans e nel mondiale Wec ha confermato l'impegno nella futura serie dedicata alle Hypercar e ha diffuso anche un VIDEO teaser della GR Super Sport. La GR Super Sport in pista e su strada. lo stesso ceo Akio Toyoda a mettersi al volante di un prototipo ...