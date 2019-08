Atterraggio d'emergenza su volo Torino-Roma : a bordo 113 passeggeri : Atterraggio d'emergenza per un aereo dell'Alitalia, costretto per un problema tecnico a rientrare all'aeroporto di Torino poco dopo il decollo. L'allarme è scattato a bordo del...

Fiumicino - frammenti di un aereo cadono su case e auto : “Il più grande di almeno 5 cm”. Atterraggio di emergenza di un volo Norwegian : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada preoccupati in strada i frammenti di alcuni centimetri, ...

Fiumicino - pezzi di aereo Norwegian cadono su case e auto : Atterraggio d'emergenza : Paura a Fiumicino, dove frammenti di un aereo della compagnia Norwegian sono caduti sui tetti delle case e su alcune auto nella zona, subito dopo il decollo dall'aeroporto Leonardo...

Il motore dell’aereo si incendia in volo - fumo dalla cabina e Atterraggio d’emergenza : 19 feriti : atterraggio di emergenza a Valencia per il volo della British Airways BA422 partito ieri da Londra e diretto in Spagna: uno dei motori si è incendiato mentre era in volo e il fumo ha invaso la cabina, terrorizzando i 175 passeggeri a bordo. 19 i feriti, di cui 3 sono rimasti intossicati e trasferiti in ospedale.Continua a leggere

Il pilota ha un malore a bordo - paura su un volo Easyjet : Atterraggio d’emergenza a Venezia : Un volo Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari è stato costretto ad un atterraggio di emergenza oggi all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa di un malore del pilota. I 128 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e accompagnati all'interno dello scalo. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.Continua a leggere

Spettacolare Atterraggio d’emergenza sulla strada trafficata : Spettacolare atterraggio d'emergenza sulla Pacific Avenue di Parkland, nello Stato di Washington, dove un piccolo aereo monoposto a causa di un malfunzionamento è finito sulla strada trafficata, fermandosi poi al semaforo, il primo agosto, intorno alle 8.15 del mattino. La scena è stata ripresa dall'agente della polizia Clint Thompson che stava guidando e vedendo l'aereo in aria avvicinarsi, sempre più basso e minaccioso, con la sua auto ha ...

Panico in spiaggia - aereo compie un Atterraggio d’emergenza a pochi passi dalla riva : “Pensavamo che ci sarebbe caduto addosso” [FOTO e VIDEO] : Spaventosa disavventura per il pilota di un piccolo aereo e per i bagnanti di una spiaggia del Maryland. Il pilota Trevor Deihl, 23 anni, unico passeggero a bordo, ha raccontato alla polizia del Maryland che stava volando con il suo monomotore Cessna 172RG quando a circa 1,5km dalla costa il velivolo ha iniziato ad avere dei problemi al motore, quindi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sul mare. L’ammaraggio l’ha portato su una ...