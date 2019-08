Atletica | Coppa Europa 2019 | Alessia Trost vola a 1 94 e firma il primato stagionale

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - Italia terza dopo 33 eventi. Bogliolo da favola : vince i 100 ostacoli! Bravi Desalu - secondo e Trost - terza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18: Inizia male Vicenzino che con 5.87è decima nel lungo dopo la prima rotazione di salti 17.17: Ci sono quattro atlete davanti nei 5000, poi staccate altre quattro atlete tra cui Tommasi che lotterà per il quinto posto 17.16: Nullo anche l’ultimo lancio di Rosa che, con gli inserimenti di Guba e Cerwenkova, scende all’ottavo posto 17.09: Iniziato anche il lungo femminile con ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : fantastica Luminosa Bogliolo che vince al fotofinish nei 100 ostacoli : fantastica Luminosa Bogliolo che ha trionfato nei 100 ostacoli di Coppa Europa 2019. L’azzurra dopo un partenza fulminante, nella fase centrale ha spinto con grande determinazione. Alle sue spalle la tedesca Cindy Roleder e la polacca Karolina Koleczek hanno cercato la rimonta, ma l’atleta delle Fiamme Oro ha trionfato al fotofinish. Nonostante 1,2 metri di vento contro, Luminosa Bogliolo ha chiuso con un ottimo 12”87. La ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - l’Italia si gioca il podio : Crippa - Bogliolo e le staffette per coltivare il sogno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Questi i protagonisti della gara maschile con Stecchi, bravissimo nella stagione indoor, a rappresentare gli azzurri contro Alberto (Fra), Lisek (Pol), Filippidis (Gre), Valles (Esp), Kiru (Ukr), Kudlicka (Cze), Blech (Ger), Lavillenie (Fra), Myers (Gbr), Svard Jacobsson (Swe), Wecksten (Fin) 14.48: Tra dieci minuti scatteranno i primi tre concorsi della giornata clonclusiva: asta ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Yeman Crippa e Davide Re in trionfo - convocati per la super sfida Europa-USA : Yeman Crippa e Davide Re sono stati i grandi protagonisti del memorabile sabato per l’Italia in Coppa Europa, i due azzurri hanno letteralmente dominato le proprie gare e hanno vinto con autorevolezza rispettivamente i 400 metri e i 5000 metri. Il primatista nazionale del giro di pista non ha avuto alcun problema a imporsi anche se lo ha fatto con un tempo superiore rispetto a quanto si aspettava, il fondista ha giganteggiato sulla ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - l’Italia si gioca il podio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della seconda giornata – La presentazione della terza giornata di gare – Il programma di oggi (11 agosto) – Gli italiani in gara oggi (11 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ...

Atletica - Coppa Europa 2019 oggi (domenica 11 agosto) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 10 agosto si disputa la terza giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, a Bydgoszcz (Polonia) si conclude il fine settimana riservato al ribattezzato Campionato d’Europa a squadre. L’Italia scenderà in pista per puntare a una comoda salvezza, oggi saranno impegnate diversi azzurri di punta tra cui Eseosa Desalu sui 200, Yeman Crippa sui 3000, Alessia Trost nell’alto, Luminosa Bogliolo sui 110 ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - 11 agosto. Con la salvezza in tasca - l’Italia può coltivare il sogno podio : E’ vero, un po’ tutti erano stati troppo prudenti alla vigilia e la giornata di ieri ha confermato tutto ciò. La salvezza non poteva e non doveva essere l’unico obiettivo della squadra azzurra che ha risposto con i fatti agli scettici della vigilia, figli soprattutto delle tante delusioni a cui aveva abituato la Nazionale italiana nel passato recente nelle grandi manifestazioni internazionali. In Coppa Europa, però, gli azzurri ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - 11 agosto. Con la salvezza in tasca - l’Italia può coltivare il sogno podio : E’ vero, un po’ tutti erano stati troppo prudenti alla vigilia e la giornata di ieri ha confermato tutto ciò. La salvezza non poteva e non doveva essere l’unico obiettivo della squadra azzurra che ha risposto con i fatti agli scettici della vigilia, figli soprattutto delle tante delusioni a cui aveva abituato la Nazionale italiana ne passato recente nelle grandi manifestazioni internazionali. In Coppa Europa, però, gli azzurri ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia pazzesca terza dopo la seconda giornata! Re e Crippa vincono - Jacobs e Zenoni secondi : A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena la seconda giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il ribattezzato Campionato Europeo a squadre è entrato nel vivo e si sono disputate ben 22 gare delle 40 in programma. La Francia è al comando con 192,5 punti appena 1,5 lunghezze davanti alla Polonia (191) ma a strabiliare è il risultato dell’Italia che è addirittura terza! La nostra Nazionale doveva lottare per non retrocedere e ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs - terzi Sottile e Chgbolu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: E’ SECONDA MARTA ZENONI!!! Bravissima l’azzurra che ha fatto la selezione negli ultimi due giri, ed ha perso solo contro la svedese che ha un gran finale. Prima Ngarambe in 9’07″06, Secondo posto per Zenoni in 9’08″34, terza la spagnola Pereira in 9’09″76 che è il personale. A seguire Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Francia, Gbr, ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Yeman Crippa straripante sui 5000 - vittoria da padrone. L’Italia blinda la salvezza : Yeman Crippa non conosce rivali a Bydgoszcz (Polonia) e vince i 5000 metri della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’azzurro era il grande favorito della vigilia e ha dettato legge come da pronostico. Il 22enne, in stagione capace di conquistare la Coppa Europa dei 10000 metri a Londra e di correre un rilevante 13:07.84 sulla mezza distanza a fine giugno, ha letto benissimo la gara e ha trionfato con pieno merito. Il crono non è dei ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs nei 100 - Sottile terzo nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21: E’ un grande terzo posto quello di Maria Benedicta Chigbolu!!!! L’azzurra si mette alle spalle della polacca Swiety Ersetic che vince in 51″23, davanti a Sptunger che rimonta nel finale e chiude in 51″84, terza l’azzurra in 52″19, poi Francia, Repubblica Ceca, Gbr, Ucraina, Svezia 18.18: C’è Maria Benedicta Chigbolu al via dei 400 piani donne ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Marcell Jacobs secondo sui 100 metri - alto 10.39 per l’azzurro dietro a Vicaut : Marcell Jacobs ha conquistato il secondo posto sui 100 metri nella Coppa Europa 2019 di Atletica leggera ma il riscontro cronometrico non è stato dei migliori per l’italo-statunitense che si è fermato a un modesto 10.39 complice anche il forte vento contrario di -1.4 m/s. L’azzurro, in stagione capace di spingersi fino a 10.03 in quel di Padova e ieri capace di 10.09 in batteria, oggi è stato ben lontano dai suoi standard anche se il ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima vittoria per l’Italia - Davide Re domina i 400 metri : Arriva la prima vittoria per l’Italia nella Coppa Europa 2019 di Atletica, il ribattezzato Campionato d’Europa a squadra che si sta disputando a Bydgoszcz (Polonia). Davide Re ha confermato il pronostico della vigilia e non ha tradito le aspettative riuscendo a imporsi sui 400 metri col tempo di 45.35: non è il tempo strabiliante che il primatista nazionale sperava di far registrare (il suo record italiano è il 44.77 siglato lo ...