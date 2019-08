Assunzioni Eni con domande a settembre e Q8 senza scadenza

Concorso Ministero dei beni culturali : pubblicato il bando per 1.052 Assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

Assunzioni Trenitalia-FS con scadenza a settembre e compagnie aeree AirDolomiti e Volotea : Attualmente sono in corso alcune selezioni a nome della società Trenitalia del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, delle compagnie aeree AirDolomiti S.p.A. L.A.R.E. e Volotea, per l'assunzione di ulteriore personale altamente preparato da assegnare nelle sedi di lavoro situate in Italia e all'estero. Posizioni aperte a settembre Le Fs ricercano con un contratto a tempo indeterminato diversi profili qualificati con il ruolo di account ...

Concorso Ministero Beni Culturali : annunciato il bando per le prime 1052 Assunzioni : Dopo mesi di attesa, il Ministro Bonisoli ha finalmente annunciato che entro la prossima settimana, specificatamente venerdì 9 agosto, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso previsto al Ministero dei Beni Culturali. L'annuncio è stato effettuato dal Ministro mediante la pubblicazione di un post sul suo profilo facebook, con il quale è andato a confermare la dichiarazione resa lo scorso maggio dal sottosegretario Vacca, il ...

Veneto : Spiagge sicure - 8 nuove Assunzioni Polizia locale - 2100 beni sequestrati : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) - Primo report Spiagge sicure 2019: al 30 giugno sono 2.125 i beni sequestrati in Veneto, per oltre 36 mila euro di valore; 51 le sanzioni comminate, 6 i mezzi acquistati, 8 le nuove assunzioni per personale stagionale della Polizia locale. Tre i Comuni veneti rientrati

