All’IFA 2019 il top di gamma LG G8X ThinQ | cos’avrà di diverso?

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 11 agosto 2019) LG G8non ha fatto quasi in tempo a compiere sei mesi d'età che sta per essere rimpiazzato da LG G8X, secondo il noto leaker OnLeaks in presentazione all'IFAdi Berlino, in programma tra una ventina di giorni. Rispetto al primo top diquello che verrà dovrebbe rinunciare al grande notch che conteneva le Air Gestures in favore di uno più piccolo, molto meno visibile e quindi maggiormente apprezzabile da un punto di vista visivo. Le cornici risultano essere piuttosto snelle, mentre sono presenti una doppia fotocamera principale senza sporgenze ed il jack per le cuffie da 3.5mm, oltre che di una capsula auricolare e dell'ingresso USB-C. Di altre differenze estetiche non dovrebbero essercene, visto che le vere novità sono rappresentate dall'hardware. LG G8Xmonterà uno schermo da 6.2 pollici (risoluzione QHD) con all'interno il lettore di impronte digitali ...

