Allerta Meteo | pericolosissima convergenza di maltempo sulle Alpi | allarme alluvioni al

“Il peggiore dell’anno”. Meteo weekend 10-11 agosto - l’Allerta deegli esperti : Meteo weekend 10 e 11 agosto 2019 Meteo – Il rinforzo dell’alta pressione subtropicale su tutta l’Italia garantirà condizioni di tempo stabile e clima rovente tra sabato 10 e domenica 11, con punte fino a 40°C. Nel corso della prossima settimana però, assisteremo al ritorno dei temporali, con annesso calo termico anche di 5-8°C. Il team del sito ‘iLMeteo.it’ comunica che ci apprestiamo a vivere quello che potrebbe ...

Meteo - Allerta caldo in Sardegna : attese temperature elevate - picchi di +40°C : allerta della protezione civile regionale della Sardegna per un’ondata di calore dovuta all’anticiclone africano che si sta spostando verso l’Europa meridionale. Dalle 12 di sabato 10 fino alle 18 di lunedì 12 agosto si prevedono temperature massime localmente molto elevate, in particolare nelle zone interne, dove si potranno raggiungere picchi di +40°C. L'articolo Meteo, allerta caldo in Sardegna: attese temperature elevate, ...

Allerta Meteo in Cina : allarme rosso per il tifone Lekima - il più violento dal 2014 : allarme rosso in Cina per l’arrivo di un potente tifone sulla costa occidentale: “Lekima” dovrebbe effettuare il landfall entro sabato nella provincia di Zhejiang. Attualmente fa registrare venti che superano i 200 km/h. Migliaia di persone hanno ricevuto il preavviso di prepararsi a un’eventuale evacuazione nelle aree attorno a Shanghai: si temono alluvioni lungo i grandi fiumi. Secondo l’ufficio Meteorologico ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali fino a stasera : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità: il maltempo dal pomeriggio di oggi interesserà l’area orientale, in particolare le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena. Il codice giallo è valido dalle 13 alle 21 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per piogge e ...

Allerta Meteo - altra giornata di maltempo al Nord. Piogge e temporali anche al Centro - ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano Piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si ...

Meteo - caldo africano : in arrivo temperature fino a 42 gradi - è massima Allerta : Meteo, caldo africano: in arrivo temperature fino a 42 gradi, è massima allerta. caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli...

Allerta Meteo Lombardia : attesi forti temporali - riaperta la sp67 in Valsassina : Una nuova attivazione di rovesci e temporali, a partire da questo pomeriggio sta interessando la Lombardia e in particolare, con forte intensità, la fascia alpina, prealpina e pedemontana, dove, gia’ dalla sera scorsa si sono cumulate forti precipitazioni causando situazioni di Allerta e di forte disagio. Le maggiori criticita’ in provincia di Lecco e di Brescia in cui sono al lavoro, da questa mattina, i volontari dei Vigili del ...

Allerta Meteo Veneto : temporali dal pomeriggio di oggi - possibili fenomeni intensi : Il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha reso noto che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, a tutta la giornata di domani, giovedì 8 agosto, sono previste precipitazioni associate a temporali. possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: temporali dal pomeriggio di oggi, possibili fenomeni intensi sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : in arrivo piogge e temporali “di forte intensità” : La Protezione civile della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno l’area di nordovest, ed in particolare la Lunigiana. Il codice giallo è valido dalla mezzanotte di mercoledì 7 agosto fino alle 13 di giovedì 8. Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani e giovedì locali temporali potranno interessare anche le ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per rovesci e temporali : Allerta Meteo codice giallo in Piemonte anche oggi per tempo perturbato con rovesci e temporali, più intensi sulle zone settentrionali; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio ed esaurimento nella nottata: lo segnala l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) regionale su Twitter precisando che per domani è previsto tempo stabile e soleggiato. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità “gialla” per rovesci ...

Allerta Meteo - emergenza maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : passaggio di un’onda depressionaria in quota - in arrivo forti temporali : “Per giovedì 8 agosto, il passaggio di un’onda depressionaria in quota, determinerà la formazione di temporali, anche organizzati, che potranno interessare l’intera regione. Ai fenomeni saranno associati fulminazioni, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni dalla serata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta ...