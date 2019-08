Addio al geniale Tosi | vestì il nostro cinema e vinse anche l' Oscar

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Matteo Sacchi È morto a Roma Piero, costumista e premioalla carriera 2013. A darne la notizia è stata la Fondazione Franco Zeffirelli, ricordando la lungo amicizia e il proficuo sodalizio trae il regista.era statolo storico costumista di Luchino Visconti. Toscano, nato a Sesto Fiorentino, nel 1927,arrivò a Roma giovanissimo, chiamato proprio da Franco Zeffirelli e che lo introdusse alla corte di Visconti, allora il più importante regista italiano.aveva già esorito a Firenze in ambito teatrale teatrale, nel '47 aveva creato i costumi per Il candeliere diretto da Franco Enriquez, due anni dopo Visconti lo chiama per il Troilo e Cressida allestito al Giardino di Boboli. I due si intendono da subito: condividono un gusto raffinato e l'idea del costume come amplificatore dell'espressività del personaggio. Poi Visconti iniziaal ...

VlnN94 : Mandzukic e co possono impuntarsi quanto vogliono, ma sono e restano FUORI LISTA CHAMPIONS LEAGUE. A meno che Sarri… - PecoraroFrance4 : RT @frasal24: Se ne va #AlbertoSironi, papà televisivo di #Montalbano. È riuscito a dare vita al lungometraggio mentale di ogni singolo let… - vallipietra_ : RT @frasal24: Se ne va #AlbertoSironi, papà televisivo di #Montalbano. È riuscito a dare vita al lungometraggio mentale di ogni singolo let… -