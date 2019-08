2 bufale su Alessio Bernabei | tra il ritorno nei Dear Jack e il Grande Fratello Vip

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 11 agosto 2019) Dichiarazione distorte, come sempre, portano qualcuno ad ipotizzare ildinei, quanto di più lontano possibile dalla realtà.Negli scorsi giorni,ha risposto ad alcune domande su Instagram, una delle quali a proposito delnel gruppo. "Hai mai pensato di tornare nei?", gli è stato chiesto.ha risposto in questo modo: "Sì, ci penso spesso. Ma poi penso anche che sono molto felice ad essere l'unica mente per me stesso e non dover allineare i miei pensieri con altre quattro persone. Ho trovato la mia dimensione, ho trovato il modo di poter fare e scrivere solo quello che amo. Senza dover per forza condividere i gusti. Posso dire che trovo una pace maggiore abitando in un monolocale".Ci ha pensato/ci pensa, ovviamente, ai, il gruppo che ha fondato e portato nei palasport in seguito alsuccesso ...

ALESSIO_ARGIOLA : RT @liberioltre: L'(im)produttività italiana, commentata dal @SignorErnesto e @micheleboldrin nell'ombra (letteralmente), ora su #LiberiOlt… - Alessio_Ram : RT @wireditalia: Una lista molto lunga e aggiornata delle sue bugie. - ALESSIO_ARGIOLA : RT @CarloStagnaro: Le bufale online non cambiano gli orientamenti elettorali ma tendono a confermare quelli precedenti e galvanizzare i mil… -