Volley | Preolimpico 2019 | l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Scontro diretto

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) L’Italia deve battere la Serbia perrsidi Tokyo. La partita che andrà in scena domenica 11 agosto (ore 21.15) a Bari è un vero e proprio, le due squadre si presentano all’incontro forti di due vittorie a testa e dunque il discorso è molto semplice: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaioche metterà in palio l’ultimo posto a disposizione per le formazioni del Vecchio Continente. Tutto in una partita secca da dentro o fuori tra due potenze della pallavolo internazionale, la nostra Nazionale cercherà di sconfiggere la sua bestia nera contro cui ha perso ai Mondiali 2018. Ivan Zaytsev e compagni andranno a caccia della vendetta contro le i temibili slavi che possono contare su ottime individualità come Atanaijevic, Kovacevic, Petric, ...

RaiSport : L'Italia batte il Camerun 3-0! ???? Buona la prima per gli azzurri guidati da #Zaytsev Domani: Italia-Australia Sco… - RaiSport : Continua la caccia al pass per #Tokyo2020! Dopo la vittoria di ieri, l'Italia scende in campo contro l'Australia pe… - RaiSport : L'Italia batte l'Olanda 3-0! Si realizza il sogno a cinque cerchi delle azzurre ???? Prossima fermata: #Tokyo2020!… -