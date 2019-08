Volley | Preolimpico 2019 Italia-Australia 3-2 | Juantorena | “L’abbiamo portata a casa

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) Serata al cardiopalma per l’che ha sconfitto l’per 3-2 nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro i Canguri ma sono riusciti a spuntarla e ora si avvicinano al decisivo scontro diretto con la Serbia che metterà in palio il pass per la rassegna a cinque cerchi. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Feder. GABRIELE NELLI: “Cerco di dare sempre il massimo, stasera un po’ meno al servizio, ma l’importante è il risultato. Questo palazzetto ci ha dato una spinta in più, domani ci aspettiamo un pubblico ancora più carico, ce la metteremo tutta per portare ail risultato perché in palio c’è un grande sogno. Con la Serbia abbiamo brutti ricordi, domani però un’altra battaglia, entreremo in campo con la testa tranquilla e daremo il ...

RaiSport : L'Italia batte il Camerun 3-0! ???? Buona la prima per gli azzurri guidati da #Zaytsev Domani: Italia-Australia Sco… - RaiSport : Dopo una dura lotta, gli azzurri vincono al tie-break contro l'Australia! Archiviata positivamente la seconda giorn… - RaiSport : Continua la caccia al pass per #Tokyo2020! Dopo la vittoria di ieri, l'Italia scende in campo contro l'Australia pe… -