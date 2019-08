Volley | Francesca Piccinini commentatrice tv! Sulla Rai per gli Europei femminili

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Nuova avventura perche sarà latecnica della Rai in occasione degli2019 difemminile che scatteranno il prossimo 24 agosto. La Divina della pallavolo italiana, capace di vincere in carriera il Mondiale 2002 con la Nazionale e ben sette Champions League oltre a cinque scudetti, ha accettato l’offerta del network pubblico e sarà dunque la seconda voce durante tutta la rassegna continentale. Si tratta della prima esperienza nel ruolo per la 40enne schiacciatrice di Novara che dopo l’avventura televisiva tornerà in palestra per iniziare una nuova stagione agonistica. L’approdo in Rai potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per la Picci che da tempo è corteggiata da Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le Stelle. A ufficializzare la notizia è stato Maurizio Colantoni durante un corso di aggiornamento ...

