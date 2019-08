Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4 | 99 euro al mese con minuti illimitati | 1000 SMS e

TIM rilancia Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone Huawei P Smart 2019 a 0 - 99 euro : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart ( 2019 ). L'articolo TIM rilancia Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3, Vodafone Huawei P Smart 2019 a 0,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Italia ed Hatch si uniscono per lanciare la nuova piattaforma di Cloud Gaming Mobile in 5G : Attraverso un comunicato stampa, Vodafone Italia e Hatch annunciano una partnership volta a lanciare una nuova piattaforma Gaming Mobile pensata per la rete 5G. Una partnership esclusiva che, grazie alla bassissima latenza e grande capacità di trasferimento dati della Giga Network 5G di Vodafone, offre ai giocatori Italiani un'esperienza di gioco davvero rivoluzionaria.Inoltre, a partire da oggi, solo per i clienti Vodafone con dispositivi ...