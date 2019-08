Vigili del fuoco traditi dalla politica | lanciate due petizioni per avere

Teramo - bimbo resta intrappolato in auto : Vigili del fuoco spaccano il finestrino per salvarlo : L’incidente avvenuto a Martinsicuro, nella provincia di Teramo. Una turista ha inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno dell'auto chiudendo le portiere e finendo per bloccare il figlioletto di quattro anni. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rompere un finestrino.Continua a leggere

Incendio in un deposito a Faenza - i Vigili del fuoco al lavoro : Sono al lavoro da ieri notte i vigili del fuoco, per cercare di domare il rogo che ha interessato un deposito di logistica Lotras System a Faenza. Ecco il video dei vigili del fuoco) Redazione ?

Maltempo in Liguria : oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco a Genova : “Dalla notte più di 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Genova per il Maltempo che ha causato allagamenti, alberi abbattuti e cartelloni divelti. Situazione meteo in miglioramento“: lo rendono noto i vigili del fuoco su Twitter. L'articolo Maltempo in Liguria: oltre 60 interventi dei vigili del fuoco a Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Station 19 - su Canale 5 arrivano i Vigili del fuoco "amici" di Grey's anatomy : Meredith Grey torna a Mediaset, in un certo senso e solo per qualche minuto. Se Grey's anatomy ha lasciato Italia 1 ormai da anni per La 7, il suo secondo spin-off (il primo è stato Private Practice) debutta da questa sera, 7 agosto 2019, alle 23:50 su Canale 5. Stiamo parlando di Station 19, nuova serie tv ambientata nel mondo del medical drama più famoso della tv, pronto a fare il suo esordio sulla tv generalista.A qualche isolato dal Grey ...

Salerno - neonato bloccato in auto sotto il sole : salvato dai Vigili del fuoco : Il piccolo ha rischiato di morire per asfissia, data l’alta temperatura all’interno della macchina, nonostante l'aria condizionata sia rimasta sempre accesa. È rimasto bloccato nell’auto, sotto al sole cocente, senza che i genitori riuscissero a farlo uscire. Momenti di terrore a Sapri, in provincia di Salerno, dove una famiglia napoletana in vacanza ha vissuto un incubo che sembrava non finisse mai. Il padre e la madre di un neonato ...

Torino - Mazzarri alla Vigilia dell’Europa League : le indicazioni su Zaza [FOTO] : “Rispetto al turno precedente siamo piu’ pronti, se facciamo quel che sappiamo abbiamo buone possibilita’ di passare”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri in vista dell’andata del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk. “Man mano che andiamo avanti troviamo squadre sempre piu’ forti – aggiunge l’allenatore granata –, sono un avversario di ...

Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla Vigilia del voto sulla Tav : La posizione di Di Maio è sempre la stessa. Se Salvini vuole aprire la crisi lo dica apertamente, alla luce del sole. Posizione che nei gruppi parlamentari viene ribadita con forza. Domani il punto di scontro sarà la Tav. I pentastellati hanno approntato un testo per sottolineare il loro no alla Torino-Lione. Ma Salvini non ha intenzione di arretrare: il Movimento 5 stelle sta attuando un suicidio politico, ha spiegato il ministro dell'Interno ...

Uomo alla deriva nell'Arno - i Vigili del fuoco lo salvano : ?Era scivolato nell'Arno e non riusciva più a uscirne. Un Uomo è stato salvato dai vigili del fuoco a Firenze all'altezza del Ponte della Carraia. Un'azione veloce e tempestiva che in pochi minuti ha riportato lo sfortunato protagonista all'asciutto. (Lapresse) Redazione ?

Procione rimane incastrato in un tombino : il salvataggio dei Vigili del fuoco durato due ore : Ci sono volute due ore ai vigili del fuoco per salvare un Procione che era rimasto incastrato con la testa nella griglia di un tombino di Newton, nel Massachusetts, negli Stati Uniti. A notare il piccolo orsetto lavatore è stato un ciclista che, impietosito dallo sguardo dell’animale che rischiava di venire investito e ucciso da qualche auto, ha subito chiamato i soccorritori per cercare di salvarlo. Le operazioni di salvataggio sono state ...

Tenerissmo cucciolo di cane salvato dai Vigili del fuoco a Molfetta : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, posta su Facebook il video del salvataggio di un cagnolino da parte dei Vigili del fuoco a Molfetta: "A Molfetta i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo un tenerissimo cucciolo, guardate che bello. Fantastici i nostri pompieri, sempre presenti quando c’è bisogno di loro" / fonte Facebook Agenzia Vista Vigili del fuoco ?

Incendi in Portogallo : roghi divampano a 100 km da Lisbona - centinaia di Vigili del fuoco sul posto : Un vasto Incendio divampa nella città di Tomar, a circa 100 km a nordest da Lisbona: circa 500 vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme. L’agenzia di protezione civile portoghese ha precisato che sono stati messi a disposizione dei pompieri oltre 100 veicoli antIncendio e 3 velivoli. Il portavoce dei vigili del fuoco Mario Silvestre ha dichiarato che “le fiamme sono al 90% sotto controllo“. Due anni fa gli Incendi in ...

Alla Vigilia del 14 agosto un nuovo scontro tra Di Maio e Aspi su Ponte Morandi : Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha ribadito l'intenzione di "avviare al più presto la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia" dopo la relazione dei periti del tribunale sul crollo del Ponte Morandi di Genova. "Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del Ponte Morandi - scrive su Facebook Di Maio - ci sono tante cose all'interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare: la ...

Procione ciccione rimane incastrato nel tombino. Intervengono i Vigili del fuoco : "Salviamo cittadini grandi e piccoli" : “Salviamo cittadini grandi e piccoli”. Così i vigili del fuoco di Newton hanno annunciato il salvataggio di un Procione incastrato in un tombino nella città dello stato del Massachusetts. We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire#nfd#newtonmapic.twitter.com/q7CYEQCCWZ— Newton ...

Maltempo Veneto : perturbazione attraversa Trevigiano e Veneziano - 80 interventi dei Vigili del fuoco : Dalla notte sono stati più di 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi abbattuti e danni d’acqua in Veneto: le province più colpite Treviso, Venezia e Vicenza, spiegano i pompieri su Twitter. L’ondata di Maltempo ha colpito l’area di San Biagio di Callalta e la zona rivierasca del Piave che si estende fino ai confini con il Veneziano, interessato nella zona di Noventa con raffiche di vento e forti ...