Vietati i funerali pubblici La famiglia di Diabolik | Fabrizio ucciso ancora

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Tiziana Paolocci La sorella ha annunciato il ricorso al Tar Polizia al lavoro sui 3 cellulari della vittima Numeri, contatti, messaggi, perfino le foto. La squadra mobile di Roma, che indaga sull'omicidio diPiscitelli, sta passando al setaccio i tre cellulari usati dall'ex capo ultras della Lazio. Coordinati dalla Dda della Capitale, gli investigatori cercano dettagli utili per dare un'accelerata alle indagini e arrivare in tempi al volto del killer, che mercoledì alle 19 ha freddato il 53enne con un colpo di 7.65 alla testa nel parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana. L'autopsia, effettuata nel policlinico Tor Vergata, ha accertato che il proiettile ha raggiuntoall'altezza dell'orecchio sinistro trapassandogli il cranio e uccidendolo all'istante. La vittima è stata attirata in un tranello da qualcuno di cui si fidava, tanto da farsi accompagnare solo ...

GiancarloPoli7 : RT @Paolazio260513: Funerali vietati. Schifo - Paolazio260513 : Funerali vietati. Schifo -