VIDEO Valentino Rossi | GP Austria 2019 | “Ho buone sensazioni | ma fatichiamo sul giro

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi. Dominio di Marquez - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 6° : A Brno è andato in scena il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP la cui partenza è stata posticipata di 40 minuti a causa della pioggia che ha reso pericoloso il primo settore del circuito. Marc Marquez è scattato dalla pole position e ha vinto la gara con assoluta disinvoltura davanti ad Andrea Dovizioso che non è riuscito a fronteggiare lo spagnolo della Honda, il podio è stato completato dal sorprendente Jack Miller mentre ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Speravo di ottenere la prima fila - sono in dubbio sulla scelta della gomma posteriore” : Valentino Rossi ha conquistato il settimo posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il Dottore ha stretto i denti sull’asfalto bagnato e domani scatterà dalla terza fila con la speranza di ottenere un risultato importante dopo un periodo avaro di grandi soddisfazioni. Non sarà semplice per il centauro della Yamaha visto l’ottimo rendimento di Marquez, Dovizioso, Petrucci. ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca : qualifiche - highlights e sintesi. Pole di Marquez sul bagnato - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 4° : Marc Marquez ha conquistato la Pole position del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Lo spagnolo è stato perfetto su un asfalto a metà tra asciutto e bagnato, con le gomme slick ha rischiato tantissimo ed è riuscito a firmare il miglior tempo precedendo il buon Jack Miller e il redivivo Johann Zarco. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto, Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto della ...

VIDEO Baldassarri e Foggia lasciano l’Academy di Valentino Rossi - la rivelazione di Uccio : “Lorenzo Baldassarri e Dennis Foggia non saranno più con noi il pRossimo in Academy“. Questa è la rivelazione che Uccio, grande amico di Valentino Rossi, ha rilasciato ai microfoni di Sky in apertura del lungo weekend riservato al GP di Repubblica Ceca. Baldassarri è attualmente impegnato in Moto2 mentre Foggia sta milando nel Mondiale Moto3. Di seguito le dichiarazioni di Alessio Salucci. VIDEO Baldassarri E Foggia, ADDIO ...

VIDEO Valentino Rossi : “Il passo è buono - giornata positiva. Ho avuto un problema col motore” : Valentino Rossi ha tracciato un bilancio positivo delle prove libere del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito ad agguantare la top ten e a mettersi in posizione privilegiata per l’accesso diretto al Q2, il pilota della Yamaha è sembrato positivo ai microfoni di Sky: “Oggi abbiamo lavorato un po’ per capire cosa poter fare, era importante essere nei 10 perché le previsioni per domani sono ...

VIDEO MotoGP - il futuro dell’Academy di Valentino Rossi. Uccio : “Vediamo se ci sono talenti meritevoli di entrare” : Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, si è soffermato sul futuro dell’Academy di cui tiene le redini insieme al grandissimo amico Valentino Rossi. In un’intervista concessa a Sky ha parlato dei potenziali nuovi talenti: “Stiamo valutando e guardando se c’è qualche talento meritevole di entrare nell’Academy ma se non ci sono non ci sono. Non dobbiamo per forza riempire un buco. Anzi, abbiamo visto che se ci ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi prove libere. Quartararo in testa - Dovizioso risponde - brividi per Valentino Rossi : Oggi si sono disputare le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che come da tradizione va in scena a Brno. Giornata caratterizzata anche dal meteo un po’ incerto, preludio a quanto potrebbe accadere domani in qualifica visto che la pioggia sembra essere certa. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo nella sessione pomeridiana, precedendo di un soffio Marc Marquez che sembra avere il miglior passo ...

VIDEO Valentino Rossi - rottura del motore Yamaha nella FP2 del GP di Repubblica Ceca. Sulla seconda moto è nono : Valentino Rossi ha rotto il motore nel corso delle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha dovuto fare i conti con l’avaria del mezzo a metà del turno, una fumata bianca è uscita dalla sua Yamaha ma il centauro di Tavullia non si è scoraggiato, è tornato ai box, è salito Sulla seconda moto e proprio Sulla bandiera a scacchi è riuscito a siglare il nono tempo che virtualmente gli permetterebbe ...

VIDEO Valentino Rossi e Jorge Lorenzo non si ritirano. Sicura la loro presenza nel 2020 in MotoGP : Qualche Gran Premio non al top, da qualche mese manca un colpaccio. loro però non lasciano, anzi, rilanciano, nonostante l’età che avanza. Altro che ritiro: Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo hanno già deciso di proseguire, certamente, nel Motomondiale nella classe MotoGP almeno per un’altra stagione, quella del 2020. Troveremo ancora in pista dunque il pRossimo anno sia il fenomeno di Tavullia che l’iberico. VIDEO Rossi E ...

Uccio - l’emozione non ha… voce! L’amico di Valentino Rossi sbaglia la promessa : siparietto esilarante al matrimonio [VIDEO] : Uccio Salucci troppo emozionato: il braccio destro di Valentino Rossi sbaglia la promessa davanti alla sua Pamela, il siparietto al matrimonio è tutto da ridere Un ultimo momento speciale, prima di tornare a concentrarsi sul campionato, per Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 nella pausa estiva della stagione. Il Dottore e tutti i giovani piloti dell’Academy hanno festeggiato domenica le nozze di Uccio. Alessio Salucci ha sposato ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi. E che show Cremonini… [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...