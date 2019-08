VIDEO MotoGP | GP Austria 2019 | highlights e sintesi delle qualifiche Marquez in pole

VIDEO Marc Marquez - lo stile di guida rivoluzionario dello spagnolo che sta uccidendo la MotoGP : Marc Marquez continua a stupire e conquista la settima pole stagionale nel GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg l’iberico ha impressionato ancora una volta con il suo stile di guida così diverso, che di fatto ha cambiato completamente l’approccio alla classe regina. Aggredendo ogni curva e frenando sempre oltre, Il n.93 riesce a far girare la sua Honda come nessun altro con il ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Sono contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : i momenti salienti e gli highlights delle prove libere. Marquez davanti a tutti : Marc Marquez ha siglato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nella sessione del pomeriggio prevalendo nei confronti di Maverick Vinales mentre Andrea Dovizioso aveva primeggiato al mattino e ha poi chiuso col nono posto complessivo a causa di una caduta nel finale della FP2. Venerdì complicato per Valentino Rossi che non è andato oltre l’undicesima posizione e al ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGP - GP Austria : “La mia carriera non è finita - voglio tornare al top” : Periodo davvero difficile quello di Andrea Iannone, che sta vivendo una stagione sempre nelle retrovie con la Aprilia e soprattutto nelle prove odierne l’abruzzese ha mostrato segnali di totale sfiducia sulla competitività del mezzo che guida con evidenti gesti dopo un paio di brutte imbarcate consecutive. Nel giorno del suo compleanno l’ex Ducati è stato intervistato dai microfoni Sky, non celando la delusione per l’annata in ...

VIDEO MotoGP Marc Marquez : “Ho provato delle novità - siamo molto vicini a Dovizioso” : Marc Marquez prosegue nel suo momento di forma strepitoso e chiude al comando anche la prima giornata del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo le vittorie del Sachsenring e Brno è partito fortissimo anche nel weekend del Red Bull Ring, centrando il miglior tempo delle prime due sessioni di prove libere e lavorando nel migliore dei modi sulla sua Honda. Secondo quanto rivelato a Sky Sport, infatti, il campione del mondo ha ...

VIDEO MotoGP - nuova carena per la Honda nel GP d'Austria : ali sull'anteriore per Marquez : nuova carena per la Honda in occasione del GP d'Austria, sulla moto di Marquez compaiono due alette all'anteriore, la bocca ha una forma differente. Di seguito il VIDEO della nuova carena della Honda per il GP d'Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo tracciato di Spielberg. VIDEO nuova carena Honda MARC Marquez:

VIDEO MotoGP - Massimo Meregalli : “Test positivi per il motore - a Misano avremo un’evoluzione” : Massimo Meregalli, team manager della Yamaha, ha parlato al termine delle prove libere 1 del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Si è soffermato in particolar modo sui Test andati in scena lunedì scorso a Brno dove Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno provato il motore per il 2020: “I Test sono stati positivi perché abbiamo potuto lavorare sulla moto nuova e su quella di ...

VIDEO Test MotoGP Brno 2019 - Danilo Petrucci : "Siamo pronti per l'Austria" : Danilo Petrucci ha chiuso al decimo posto la giornata di Test della MotoGP a Brno. Il ternano è rimasto comunque soddisfatto della prestazione della sua Ducati, dicendo che tutto il Team è comunque pronto per il prossimo Gran Premio in Austria. VIDEO Danilo Petrucci DOPO I Test A Brno

VIDEO Test MotoGP Brno 2019 : brutta caduta per Joan Mir. La moto supera le barriere : La prima giornata dei Test della motoGP a Brno è stata sicuramente caratterizzata dalla brutta caduta di Joan Mir. Un incidente “spettacolare” per il pilota della Suzuki, con la moto nipponica finita oltre le barriere in curva-1. Mir è sempre rimasto cosciente, ma dalle prime diagnosi sul circuito è stata riscontrata una contusione polmonare. Successivamente in ospedale Mir si è sottoposto ad una TAC ed ulteriori controlli che non ...

MotoGp - Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno : carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO] : Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della pRossima stagione Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione. ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

