VIDEO Marc Marquez | nuovo telaio e nuova carena sulla Honda per il GP d’Austria

VIDEO MotoGP Marc Marquez : “Ho provato delle novità - siamo molto vicini a Dovizioso” : Marc Marquez prosegue nel suo momento di forma strepitoso e chiude al comando anche la prima giornata del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo le vittorie del Sachsenring e Brno è partito fortissimo anche nel weekend del Red Bull Ring, centrando il miglior tempo delle prime due sessioni di prove libere e lavorando nel migliore dei modi sulla sua Honda. Secondo quanto rivelato a Sky Sport, infatti, il campione del mondo ha ...

VIDEO Marco Polastri - 360 km in bicicletta da Brno allo Spielberg per il GP d’Austria : la storia del meccanico della Ducati : Marco Polastri si è reso protagonista di una bella impresa sportiva: il meccanico della Ducati Pramac si è trasferito in bicicletta da Brno a Spielberg, dalla Repubblica Ceca all’Austria per svolgere il proprio lavoro tra il GP di Repubblica Ceca e il GP d’Austria. Come ha dichiarato ai microfoni Sky, ha percorso 360 km in tre giorni: subito dopo i Test di Brno è partito alla volta dello Spielberg e con grande disinvoltura si è ...

VIDEO – Marcelo - controllo impossibile del terzino del Real : Il Real Madrid, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, esalta le doti, le abilità del terzino sinistro Marcelo. VIDEO – Marcelo si è esibito in un controllo impossibile, la palla era destinata ad uscire @MarceloM12 L Habilidades L Controles imposibles L 2019#HalaMadrid pic.twitter.com/V1TlTtycyS — Real Madrid C.F. (@Realmadrid) August 9, 2019 Continua a leggere su ...

Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis amiche scatenate a Los Angeles con tanto di foto e VIDEO : Alessia Marcuzzi si gode le sue meritate vacanze insieme ai figli nell'assolata Los Angeles. La conduttrice non ha potuto fare a meno di incontrare la sua storica amica, Elisabetta Canalis, ed ecco che ad accoglierla sarà una bella sorpresa. Le due hanno trascorso la giornata insieme, pubblicando foto e video che le ritraggono spensierate e anche un po' su di giri, proprio come due amiche che non si vedono da tanto.Continua a leggere

VIDEO F1 - Lewis Hamilton lascia il marchio in Ungheria - la Ferrari fa da spettatrice : Il Gran Premio di Ungheria 2019 ha incoronato, per l’ennesima volta, un Lewis Hamilton stellare che ha saputo avere la meglio di un Max Verstappen sempre più ai piani alti delle classifiche. Il duello tra il portacolori della Mercedes e quello della Red Bull ha impreziosito la gara di Budapest, mentre tutti gli altri, Ferrari in primis, non hanno potuto che fare da spettatori. Le due Rosse sono giunte al traguardo con oltre un minuto di ...

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… nel basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...

VIDEO Marc Marquez : “Mi sento bene con la moto ma sull’elettronica c’è ancora un po’ da lavorare” : È un Marc Marquez insaziabile quello che si presenta ai microfoni della stampa dopo la sesta vittoria stagionale arrivata nel GP della Repubblica Ceca 2019 di motoGP, lo spagnolo sa di aver portato a casa una fondamentale vittoria ma pensa che alla sua Honda serva ancora qualche miglioramento nell’elettronica. “Dovevo partire forte perché temevo la rimonta delle Yamaha ma la gara è stata strana, il ritmo non era buono. Dovizioso era ...

VIDEO Andrea Dovizioso spiega dove fa la differenza Marc Marquez : Il secondo posto conquistato oggi è il massimo possibile che Andrea Dovizioso potesse raggiungere nel corso del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP. Il pilota forlivese nulla ha potuto contro l’ennesimo trionfo di Marc Marquez, un pilota che sta scrivendo la storia della MotoGP e, volta dopo volta, i record della classe regina. L’analisi del portacolori della Ducati punta l’attenzione sul modo di guidare dello ...

VIDEO Marc Marquez - caduta-non caduta nel GP di Repubblica Ceca : salvataggio miracoloso - poi la vittoria : Marc Marquez ha vinto il GP di Repubblica Ceca dominando la gara in lungo e in largo, lo spagnolo è scattato dalla pole position e non ha più mollato la prima posizione surclassando tutti gli avversari. Il centauro della Honda è stato praticamente perfetto ma ha tremato a nove giri dal termine quando ha perso il controllo della sua moto per un istante e ha rischiato di cadere. Di seguito il VIDEO della caduta-non caduta di Marc Marquez nel GP di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez : il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO] : Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Rins? Normale episodio da gara in pista” : Una pole position semplicemente pazzesca quella di Marc Marquez, nel decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP a Brno (Repubblica Ceca). In condizioni molto complicate, l’asso della Honda ha saputo rifilare distacchi incredibili a tutti, rendendosi però protagonista anche di un episodio particolare con Alex Rins, nel quale anche la personalità del campione del mondo in carica è venuta fuori. Una situazione valutata da Marc, come qualcosa di ...

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Ungheria 2019 : “Una pole molto importante per me - questi tifosi danno una marcia in più” : Fenomenale prestazione di Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Ungheria 2019 di F1, dodicesimo appuntamento del Mondiale. L’olandese ha chiuso a 93 la striscia di corse senza ottenere una pole position, riuscendo finalmente a togliere quel fastidioso zero dalla casella accanto al suo nome; il pilota della Red Bull ha battuto un sorprendente Valtteri Bottas (Mercedes) per pochi millesimi mentre il compagno e campione del mondo Lewis ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP : “Un rischio forse eccessivo visto il campionato ma così è stato ancora più bello” : Marc Marquez esce dalla qualifica del GP di Repubblica Ceca 2019 con gli occhi del mondo puntati addosso, dopo aver conquistato una strepitosa pole position che è destinata ad essere ricordata per molto tempo visto che è stata ottenuta montando le gomme da asciutto su un tracciato ancora non perfetto e per di più con l’acqua che ricominciava a cadere. Il catalano si é dichiarato bravo e fortunato per la scelta: “Onestamente se ci ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez contro Alex Rins - scaramucce tra i due spagnoli : Quasi una gara nella gara. Nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, infatti, i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins hanno messo in scena un vero e proprio “duello rusticano”. Ad aprire le danze è stato il portacolori della Suzuki che, rallentato dal campione del mondo, decide di attaccarlo all’interno, andando addirittura al contatto. Il Cabroncito, con il suo spirito ...