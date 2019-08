Vicenza | sigaretta negata | nigeriano lo sfregia e gli frattura naso

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Il 43enne, sanguinante e sotto choc, ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare l'aggressione subìta: con un coccio di bottiglia in mano, lo straniero lo ha colpito con forza in pieno volto, provocando una lacerazione alla guancia ed unadel setto nasale Federico Garau  Luoghi:

