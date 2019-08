Vicenza | sigaretta negata | nigeriano lo sfregia e gli frattura naso

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Federico Garau Il 43enne, sanguinante e sotto choc, ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare l'aggressione subìta: con un coccio di bottiglia in mano, lo straniero lo ha colpito con forza in pieno volto, provocando una lacerazione alla guancia ed unadel setto nasale È stato rincorso ed aggredito da undi 21 anni per aver rifiutato di offrirgli unail 43enne di Montecchio Maggiore () che ha riportato unaal setto nasale. Come riportato dalla stampa locale, l'episodio si è verificato durante il pomeriggio dello scorso mercoledì. Dopo la violenza subìta, l'uomo ha raggiunto la caserma dei carabinieri di via Salvo D'Acquisto per denunciare ciò che gli era accaduto poco prima. Stando al suo racconto, il 43enne sarebbe stato raggiunto da un giovane extracomunitario nei pressi di un ristorante etnico sito in via ...

alerussello : Vicenza, litiga per una sigaretta. Sfregiato al volto con una bottiglia - saracino58 : RT @corriereveneto: #Vicenza, litiga per una sigaretta. Sfregiato al volto da una bottiglia - TuttoQuaNews : RT @corriereveneto: #Vicenza, litiga per una sigaretta. Sfregiato al volto da una bottiglia -