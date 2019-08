Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 18 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS; TRAFFICO BLOCCATO A PARTIRE DALLA SALARIA, INOLTRE AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER IL RESTO LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VEIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SI STA INCOLONNATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI SULL’A24 Roma-TERAMO TRA PONTE DI NONA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA INCOLONNATI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SI STA INCOLONNATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI SULL’A24 Roma-TERAMO TRA PONTE DI NONA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA INCOLONNATI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SPOSTANDOCI SULLA LITORANE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENTO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LIDO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, PERMANGONO CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI. SPOSTANDOCI SULLA LITORANE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 08.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE TROVIAMO CODE IN DIREIZONE DI NAPOLI A PARTIRE DA SAN CESARE. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTUALMENTE TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE CREA CODE TRA PORTUENSE E L’A12 Roma TARQUINIA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ...