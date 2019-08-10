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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13 | 30 Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13:30 (Di sabato 10 agosto 2019) Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 Roma-NAPOLI SPOSTANDOCI SULLA LITORANE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENTO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE PER COMPLETARE I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE, E SOSPESA LA CIRCOLazioNE DELLA METRO A NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO ...
Fonte : romadailynews

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