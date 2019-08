Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SI STA INCOLONNATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI SULL’A24 Roma-TERAMO TRA PONTE DI NONA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA INCOLONNATI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SI STA INCOLONNATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI SULL’A24 Roma-TERAMO TRA PONTE DI NONA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA INCOLONNATI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SPOSTANDOCI SULLA LITORANE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENTO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LIDO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, PERMANGONO CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI. SPOSTANDOCI SULLA LITORANE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 08.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE TROVIAMO CODE IN DIREIZONE DI NAPOLI A PARTIRE DA SAN CESARE. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTUALMENTE TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE CREA CODE TRA PORTUENSE E L’A12 Roma TARQUINIA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA CERVETERI E SANTAMARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA CERVETERI E SANTAMARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 2 IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO 4 KM DI CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO PER L’A1 PROSEGUENDO SULLA SULLA Roma NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 2 IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO 4 KM DI CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO PER L’A1 PROSEGUENDO SULLA SULLA Roma NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA ...