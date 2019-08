Verona Basketball Cup – L’Italia batte il Venezuela | segnali di ripresa dopo il ko contro

Verona Basketball Cup 2019 – Italia ko con la Russia - le parole del ct Sacchetti e di Marco Belinelli : Il ct azzurro ha commentato con amarezza la sconfitta subita contro la Russia, stesso stato d’animo per Marco Belinelli Prima sconfitta per l’Italia sul percorso verso la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri giocano una buona pallacanestro ma sulla sirena vengono puniti da una tripla di Vitaly Fridzon. Vince la Russia 72-70 e sono molti rimpianti per i ragazzi di Meo Sacchetti, che dilapidano un vantaggio di 16 punti nel solo ultimo ...

LIVE Italia-Senegal 111-54 - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri senza problemi nella prima partita della Verona Basketball Cup : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 111-54 Finisce con un canestro di Matar Gueye la prima partita dell’Italia nella Verona Basketball Cup. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 111-52 Tripla di della Valle. 108-52 Ancora due su due di Michele Vitali dalla lunetta. 106-52 Michele Vitali ancora a segno, stavolta da tre. 103-52 Due liberi del Senegal e poi due anche di Michele Vitali. 101-50 Altro ...

Verona Basketball Cup 2019 – Italia super all’esordio : Senegal spazzato via anche senza i big : Esordio più che positivo per l’Italia nella Verona Basketball Cup 2019: i ragazzi di Meo Sacchetti superano il Senegal 111-54 Dopo la vittoria della Russia sul Venezuela nella gara inaugurale della Verona Basketball Cup 2019, il torneo veneto prosegue con il tanto atteso esordio dell’Italia. I ragazzi di coach Sacchetti, dopo aver battuto la Costa D’Avorio nell’ultima sfida della Trentino Basketball Cup, affrontano un’altra formazione ...

Basket Nazionale - la Verona Basketball Cup in diretta su Sky Sport : Fin qui piuttosto tortuoso, il cammino degli Azzurri verso la FIBA World Cup 2019 è giunto a uno snodo importante. Le ultime tre gare in Italia saranno quelle che porteranno il CT Meo Sacchetti ai primi “tagli” in vista della decisione finale: i 12 per il Mondiale cinese. La ‘Verona Basketball Cup’, in programma al PalaOlimpia l’8, il 9 e il 10 agosto, metterà l’Italia di fronte a tre squadre ...

Quadrangolare amichevole “Verona Basketball Cup” : l’Italia fa il suo esordio contro il Senegal : Per l’Italia è arrivato il momento della seconda tappa della marcia di avvicinamento ai Mondiali di Cina, e cioè il Quadrangolare di Verona, l’inedita “Verona Basketball Cup”, contro Senegal, Russia e Venezuela, tutte squadre qualificate per la rassegna iridata che inizierà il 31 agosto. Le tre partite, che si disputeranno da domani a sabato al PalaOlimpia, faranno decidere a coach Meo Sacchetti i primi tre tagli in vista della decisione finale ...

