Valle D’Aosta | incidente sul massiccio del Grand Combin | morto un alpinista italiano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Un gruppo di alpinisti italiani è rimasto coinvolto in unsuldel, inD’Aosta, al confine tra Italia e Svizzera. Una scarica di sassi ha travolto intorno alle cinque di sabato mattina una cordata che era diretta in vetta seguendo la via svizzera. Un, forse una donna, ha perso la vita mentre la guida alpina che conduceva la cordata, Federico Daricou della Società del Cervino, è rimasto gravemente ferito. Le operazioni di soccorso cono ancora in corso e non si esclude il coinvolgimento di altri alpinisti. Le avverse condizioni meteo non permettono agli elicotteri di avvicinarsi, solo un mezzo svizzero, l’Air Glacier, è riuscito a sorvolare la zona per recuperare il ferito che è stato trasportato in ospedale. L'articoloD’Aosta,suldelun, ferita una ...

