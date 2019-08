Valeria Marini e l’amicizia con Pamela Prati | «È giusto che si salvi da tutto il fango

Federico Fashion Style - rubato il suo Rolex a Milano : "Era un regalo di Valeria Marini" (video) : Federico Fashion Style, protagonista della serie cult di Real Time 'Il salone delle meraviglie', ha raccontato, nelle sue Instagram Stories, di essere stato derubato di un preziosissimo Rolex a Milano. Ecco il racconto della sua ultima disavventura:prosegui la letturaFederico Fashion Style, rubato il suo Rolex a Milano: "Era un regalo di Valeria Marini" (video) pubblicato su Gossipblog.it 10 agosto 2019 17:03.

Valeria Marini e le truffe romantiche : "Sempre vicina a Pamela Prati - ci hanno provato anche con me" : Gli amici si vedono nel momento del bisogno, e Pamela Prati, finita negli ultimi mesi in uno dei polveroni mediatici più torbidi di sempre della cronaca rosa, di amici ne ha proprio necessità. Il fantomatico matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, il legame poco trasparente con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, e mamma fai questo, e mamma fai quest'altro, hanno gettato un'ombra sulla showgirl sarda. Complice della truffa o ...

Battiti Live : Valeria Marini canta “Me Gusta” nell’ultima tappa di Bari (VIDEO) : Battiti Live, nell’ultima puntata da Bari presente anche Valeria Marini che canta il singolo “Me Gusta”, ecco il video Ieri su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Battiti Live, la manifestazione canora organizzata da Radionorba condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci che ha accompagnato il pubblico durante l’estate. Insieme a tutti gli altri cantanti, Battiti Live ha chiuso con ...

Battiti Live 2019 : c’è anche Valeria Marini tra i cantanti dell’ultima puntata a Bari : Palmieri, Pollio, Gregoraci - Battiti Live 2019 La diciassettesima edizione di Battiti Live arriva alla serata finale. Questa sera, su Italia 1 a partire dalle 21.15, la quinta tappa di Bari del concerto itinerante organizzato da Radionorba e condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Battiti Live 2019: i cantanti in scaletta nell’ultima puntata La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2019 si è tenuta nel capoluogo pugliese ...

Totti e Ilary - ultime news sitcom : ci saranno anche Ultimo e Valeria Marini : news sitcom Casa Totti: tra gli ospiti anche Ultimo e Valeria Marini Continuano a trapelare indiscrezioni sulla sitcom che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’addio dell’ex calciatore alla Roma, la coppia ha finalmente deciso di lavorare insieme in televisione. Un sogno per i tanti fan dello sportivo e della presentatrice. Come svelato […] L'articolo Totti e Ilary, ultime news sitcom: ci saranno anche Ultimo ...

Uomini e Donne/ Video - Ursula Bennardo e Bianca ballano 'Valeria Marini' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Ursua Bennardo e Bianca ballano sulle note del tormentone estivo di Valeria Marini, Video.

Sossio Aruta fa pace con Valeria Marini e ringrazia tutti. VIDEO : Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto pace dopo Temptation Island Vip pace fatta tra Valeria Marini e Sossio Aruta. Il cavaliere di Uomini e Donne e la showgirl avevano avuto qualche screzio due anni fa durante Temptation Island Vip. In quell’occasione Valeria Marini aveva legato molto con Ursula Bennardo e non aveva gradito il modo di fare di Sossio. A distanza di tempo pare che tra Sossio Aruta e Valeria Marini sia tornato il ...

Valeria Marini nuda nella vasca da bagno : “Sei stellare” - : Ludovica Marchese In occasione del lancio del suo nuovo singolo, Valeria Marini posa nuda nella vasca da bagno di un hotel di lusso. I fan: “Sei stellare” Dopo il bagno nella Fontana di Trevi che le è costato caro, Valeria Marini non smette di sorprendere i suoi fan su Instagram e, con like e commenti alla mano, l’ultimo scatto è stato un vero e proprio successo. Sul profilo Instagram della Marini, infatti, è apparso un video tanto ...

Nun me gusta manco pe niente! Gassman asfalta Valeria Marini : Durissimo giudizio su twitter da parte di Alessandro Gassman su Valeria Marini. Valeria Marini, diva stellare, difficilmente tiene a bada la sua irruenza e il suo entusiasmo, nei confronti di tutto ciò che fa, ma ancor di più le sue trovate "pubblicitarie". Sembra sia in uscita un singolo della giunonica soubrette, dal titolo "Me gusta" e, per l’occasione, pare abbia voluto girare un video molto particolare.\\ Di cui, per ...

Valeria Marini - il tuffo a Piazza di Spagna le costa caro : multa e daspo - lei risponde così : Valeria Marini è stata multata per il bagno nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma. La prorompente showgirl aveva scelto la fontana nel cuore della Capitale per improvvisare...

