Uomini e Donne | Karina Cascella sbrocca per la Mennoia | Qui c' è poco da leccare il

“Leccacu**o - marionetta!”. Gianni Sperti nella bufera : brucia Uomini e Donne : Guerra ormai senza frontiera a Uomini e Donne. A rispondere per le rime a Teresa Cilio, in questi giorni, c’è stato Gianni Sperti. Tutto è nato per un scambio abbastanza acceso con Raffaela Mennoia che a tanti non piaciuto. A inserirsi nelle discussioni ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Karina Cascella. Ma non solo, pure Gianni ora decide di dire la sua con una frecciatina che sembra rivolta proprio alla Cilia e sembra voler mandare un ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia tuona : “Raffaella Mennoia va fermata” : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: i nuovi retroscena di Teresa Cilia Che tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia non scorra buon sangue, è ormai un dato di fatto. Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi retroscena sul braccio destro di Maria De Filippi, lanciando pesanti accuse che sicuramente non passeranno inosservate. Questa persona deve essere fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita ...

Uomini e donne - nuove accuse della Cilia contro la Mennoia : 'Ci ha preso in giro' : L'estate 2019 verrà ricordata dal pubblico di Uomini e donne anche per la querelle intorno alla storica autrice Raffaella Mennoia. A poche settimane dalle prime registrazioni della nuova stagione del dating show, Mario Serpa ha segnato il primo capitolo di un polverone che ha subito coinvolto Teresa Cilia, Deianira Marzano, Gianni Sperti nonché altri volti noti del programma quali Karina Cascella e più di recente Giulia De Lellis e Lorenzo ...

Uomini e Donne - Teresa tuona su Raffaella : altre pesanti dichiarazioni : Uomini e Donne, Teresa Cilia torna a tuonare contro Raffaella Mennoia. altre rivelazioni e dichiarazioni pesanti: “Questa persona deve essere fermata” Teresa Cilia è un fiume in piena e continua la sua battaglia contro Raffaella Mennoia. Ormai la ‘guerra’ è dichiarata. Poco fa l’ex tronista, attraverso una sfilza di Stories Instagram, è tornata a ringhiare […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa tuona su ...

Uomini e Donne/ Teresa Langella e Andrea : 'Vogliamo dei figli' - Trono Classico - : Giulia De Lellis prende le difese di Uomini e Donne. In un messaggio condiviso su Instagram parla dello staff del Trono Classico e definisce le...

Giulia De Lellis : "Uomini e Donne? Programma che mi ha cambiato la vita. Raffaella Mennoia straordinaria" (video) : Anche Giulia De Lellis, che ha (e sta ancora) collaborando con il gruppo di Maria De Filippi per alcune trasmissioni, ha voluto far conoscere, ai propri followers, il proprio punto di vista sulla lotta social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia:prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Uomini e Donne? Programma che mi ha cambiato la vita. Raffaella Mennoia straordinaria" (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 agosto 2019 21:16.

Uomini E DONNE/ Giulia De Lellis sulle polemiche : 'cose orrende' - Trono Classico - : Giulia De Lellis prende le difese di UOMINI e DONNE. In un messaggio condiviso su Instagram parla dello staff del Trono Classico e definisce le...

Uomini e Donne oggi : Giulia De Lellis difende la Mennoia e il programma : Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia e Uomini e Donne. Ecco le sue parole Oramai lo sapete, il programma Uomini e Donne insieme ai suoi autori è finito in una grossa bufera. È oramai una settimana che si è innescata questa guerra infinita tra alcuni ex protagonisti e coloro che stanno dietro le quinte del […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giulia De Lellis difende la Mennoia e il programma proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi difendono Uomini e Donne : 'La Mennoia è una grande' : Dopo aver saputo degli attacchi virtuali che stanno attuando alcuni ex di Uomini e Donne a Raffaella Mennoia, Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi hanno deciso di esporsi per difendere la romana e l'intero operato della redazione. L'influencer ha invitato i suoi tanti fan a non credere alle cose che stanno dicendo Mario Serpa e Teresa Cilia; il "Cobra", invece, ha detto di essere un testimone della correttezza del programma, grazie al quale ha ...

Uomini E DONNE/ Lorenzo Riccardi : 'La redazione è una famiglia!' - Trono Classico - : Beatrice Valli in vacanza ad Ibiza con le sorelle Ludovica ed Eleonora mentre il compagno. Le nozze con Marco Fantini? 'La proposta potrebbe arrivare...'

Lorenzo Riccardi : "Raffaella Mennoia gran donna. Uomini e Donne - programma reale che fa innamorare" (video) : Anche Lorenzo Riccardi, tronista dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne', è intervenuto, sui social, per difendere l'operato di Raffaella Mennoia e di tutta la squadra che, ogni anno, contribuisce al successo del programma pomeridiano di Maria De Filippi: Non me ne frega niente di chi ha parlato e di chi dice cosa. Però ci tenevo principalmente a spendere una buona parola per il programma che mi ha dato la possibilità di innamorarmi e per la ...

Uomini e Donne News - faida. Lorenzo Riccardi testimonia sulla Mennoia : Uomini e Donne News, Lorenzo Riccardi: testimonianza su Raffaella Mennoia. L’ex tronista interviene nella faida scatenatasi attorno al programma Il clima attorno a Uomini e Donne è più caldo e arroventato che mai. E non perché l’estate incalza e le temperature aumentano, ma perché Teresa Cilia e Mario Serpa hanno ingaggiato una vera e propria […] L'articolo Uomini e Donne News, faida. Lorenzo Riccardi testimonia sulla Mennoia ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti attacca Teresa Cillia che replica : "Seduto da 20 anni senza dire una cosa giusta" : Ancora polemiche intorno al dating show: continua la faida tra Sperti e l'ex tronista. L'intervento di Lorenzo Riccardi in difesa della Mennoia.

Carmen Di Pietro : “Matteo Alessandroni mi ha buttato nella spazzatura per andare a ‘Uomini e Donne'” : Carmen Di Pietro non ci sta a passare per bugiarda e sul suo profilo Instagram replica al personal trainer Matteo Alessandroni. Nei giorni scorsi, lo ha presentato sulle pagine di un settimanale, indicandolo come l'uomo di cui è innamorata. Il giovane ha smentito tutto parlando di un "gossip totalmente falso", ma oggi la showgirl tuona: "Cinico e spietato, teme di essere scartato a 'Uomini e Donne'".\\In un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ...