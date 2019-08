Un posto al sole | nella soap arriva l’attrice trans Vittoria Schisano L’attrice a

Un posto al sole si ferma per la pausa estiva : ecco quando torna : Un posto al sole: la soap va in vacanza Un posto al sole. Dopo un intero anno di puntate cariche e di avvincenti situazioni, ecco che la famosa e longeva soap di Rai Tre, sceglie di fermarsi per le vacanze estive. Proprio cosi, i milioni di telespettatori che ogni sera, alle 20.30 si preparano davanti […] L'articolo Un posto al sole si ferma per la pausa estiva: ecco quando torna proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole si ferma per le vancaze : stop per la serie dal 12 al 23 agosto : La storica soap opera di Rai3 Un posto al sole è incredibilmente inossidabile e ha abituato i suoi spettatori a una presenza quasi costante: ad agosto, però, una piccola pausa per le vacanze estive se la prende anche la serie ambientata a Napoli. Dal 12 al 23 agosto, infatti, a cavallo delle festività di Ferragosto, UPAS si prende due settimane di stop per poi tornare regolarmente in onda da lunedì 26 agosto, sicuramente in access prime time, ...

La svolta ‘transgender’ di Un posto al Sole : Vittoria Schisano è Carla - il padre di Alex e Mia : Vittoria Schisano - Un Posto al Sole “Quella donna è mio padre“. E’ questa la battuta che ha spiazzato i telespettatori di Un Posto al Sole nel corso della puntata 5312, andata in onda lo scorso 6 agosto. Durante un dialogo, la giovane Alex (Maria Maurigi) ha infatti svelato a Silvia (Luisa Amatucci) che Carla Parisi (Vittoria Schisano), una cliente presentatasi al bar Vulcano, fosse in realtà suo padre. In questo modo, la soap ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 9 agosto 2019 : anticipazioni puntata 5315 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 9 agosto 2019: Una particolare proposta di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrebbe far passare una giornata speciale a parenti e amici di Palazzo Palladini… Le sorelle Parisi vivono un momento di tenera unione e Mia (Ludovica Nasti), in particolare, viene coccolata dalle attenzioni di Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta ...

Anticipazioni Un posto al sole : Adele potrebbe essere il nuovo interesse di Renato Poggi : Un posto al sole sta per giungere alle fasi finali della 23° stagione, lasciando diversi spunti di riflessione per le puntate di fine agosto. La soap partenopea, infatti, andrà in vacanza venerdì 9 agosto e tornerà lunedì 26 dello stesso mese, dando inizio a quella che è l'attesissima 24° stagione. In essa torneranno due graditi personaggi ovvero Elena Giordano e Viola Bruni, assenti dalle scene da qualche in occasione delle gravidanze delle ...

Un posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2019 : Alberto pronto a sfruttare le debolezze di Marina : Alberto ha scoperto che Arturo è il padre di Marina ed è pronto a sfruttare questa informazione a suo vantaggio. Alex cerca di gestire al meglio la situazione complicata creatasi nella sua vita.

Un posto Al Sole : Vittoria Schisano è Carla Parisi - padre di Alex e Mia : Vittoria Schisano entra nella famiglia di Un Posto Al Sole, storica soap di Rai Tre, appuntamento quotidiano col pubblico della rete dal 1996. L'attrice ha esordito ufficialmente ieri nei panni di Carla Parisi, personaggio la cui entrata in scena ha rappresentato un vero e proprio colpo di scena: la donna, infatti, è il padre di Alex e Mia.Se fino a poche ore fa gli spettatori erano convinti che l'uomo, che aveva abbandonato le figlie ancora ...