Un ladro e un prete | chiude set del nuovo film di Ficarra e Picone

(Di sabato 10 agosto 2019) Dopo 10 settimane di riprese,il set deldi(ancora senza titolo). Illungometraggio, il settimo per gli attori e registi palermitani, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, sarà distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa. Scritto dagli stessi Salvoe Valentinocon Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, ha visto protagonisti i magnifici scenari naturali di Ouarzazate, in Marocco, e alcune location in Italia, ad Arpino (Frosinone) e Roma.Il, racconta la storia di Salvo e Valentino, une un, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno Zero. In questo viaggio, avranno a che fare con tanti personaggi incontrati lungo il cammino, tra cui un inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio. Il direttore della fotografia è Daniele Cipri, ai costumi Cristina Francioni, la ...

