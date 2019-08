Un gigante per la Champions | Atalanta | ecco Martin Skrtel Quando rifiutò il Barcellona

Astronomia - spettacolo nel weekend : la Luna passerà tra Giove e Saturno - visibile anche la supergigante rossa Antares [INFO] : Le sere del 9, 10 e 11 agosto saranno imperdibili per tutti gli appassionati di osservazioni celesti. Guardando fuori, infatti, avremo la possibilità di osservare la Luna accompagnata nel cielo da due importanti corpi celesti. Infatti, se la luce della Luna ostacolerà le osservazioni delle stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi durante il picco nella notte tra 12 e 13 agosto, i pianeti Giove e Saturno saranno un bel premio di ...

Pappagallo gigante estinto scoperto in Nuova Zelanda : l’Heracles inexpectatus era il più grande : In un sito paleontologico neozelandese del Miocene un team di ricerca internazionale ha trovato i resti di una specie di Pappagallo estinta gigantesca, la più grande mai vissuta sulla Terra. L'uccello, che gli scienziati hanno deciso di chiamare Heracles inexpectatus, era alto un metro e pesava circa sette chilogrammi.Continua a leggere

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : Italia gigante - qualificazione in carrozza. A Tokyo per la storica medaglia : Dominanti, schiaccianti, esaltanti. Vincenti e travolgenti. Il rullo compressore tricolore non ha lasciato spazio agli avversari, li ha letteralmente annichiliti, li ha travolti con una prova di forza di altissimo spessore tecnico. L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in maniera nitida e senza andare mai in difficoltà, giganteggiando a Catania e mettendo in mostra un gioco spumeggiante, emozionante, incisivo, concreto e ...

"Il reggiseno col ferretto provoca il cancro" : ecco perché è una gigantesca bufala : A spiegare perché l'indimento intimo non vada assolutamente demonizzato è il sito antifake-news della Federazione nazionale...

Aperta gigantesca crepa in Nuova Zelandia e rileva qualcosa di inaspettato : Aperta gigantesca crepa in Nuova Zelandia e rileva qualcosa di inaspettato In una fattoria della Nuova Zelanda si è Aperta una gigantesca crepa dalla profondità di un edificio di sei piani e la lunghezza pari a due campi da calcio. L’enorme voragine è apparsa dopo diversi giorni di forti piogge nei pressi della città di […] L'articolo Aperta gigantesca crepa in Nuova Zelandia e rileva qualcosa di inaspettato proviene da Nuovo ...

Medusa gigante - avvistato un altro esemplare. L'esperto : "Invasione imminente" : E' stato avvistato un secondo esemplare di Medusa "gigante". L'animale è notato sempre nelle acque britanniche, questa volta a St Austell, in Cornovaglia. La Medusa, dalla testa enorme e con lunghissimi tentacoli, è stato filmata da un sub che faceva immersioni nella baia. Qualche giorno fa, un'altr

Aperta gigantesca crepa in Nuova Zelandia e rileva qualcosa di inaspettato : Aperta gigantesca crepa in Nuova Zelandia e rileva qualcosa di inaspettato In una fattoria della Nuova Zelanda si è Aperta una gigantesca crepa dalla profondità di un edificio di sei piani e la lunghezza pari a due campi da calcio. L’enorme voragine è apparsa dopo diversi giorni di forti piogge nei pressi della città di […]L'articolo Aperta gigantesca crepa in Nuova Zelandia e rileva qualcosa di inaspettato proviene da Nuovo Universo.

Negli Usa le patenti sono diventate un gigantesco archivio per il riconoscimento facciale : Niente autorizzazioni, foto segnaletiche, precedenti penali. Per essere schedati dalle autorità statunitensi basta avere la patente. Fbi e Ice (l'agenzia federale che controlla l'immigrazione) hanno già utilizzato migliaia di volte il riconoscimento facciale per confrontare le immagini di sospetti e gli scatti presenti sulla licenza di guida. Lo ha rivelato il Washington Post. Un archivio enorme, di milioni di individui. Cui le agenzie ...

gigantesca cupola di aria calda sull’Alaska : scienziati temono temperature record : Tra il 4 e l'8 luglio le temperature massime in Alaska potrebbero raggiungere e superare i record storici. Una Gigantesca cupola di aria calda si è infatti posizionata sullo Stato americano, e a causa di altri fenomeni contingenti, come i minimi livelli di ghiaccio artico, potrebbero fa sfondare la soglia dei 30° centigradi in diverse città.

giganteschi nidi di vespe “perenni” spuntano in Alabama : scienziati preoccupati : Nel 2019 gli entomologi hanno già individuato quattro Giganteschi nidi di vespe perenni in Alabama, mentre di altri ci sono le prove fotografiche. Normalmente se ne contano uno o due all'anno. Il 2019 potrebbe essere peggiore del 2006, quando furono contate oltre 90 di queste mostruose fortezze.Continua a leggere

Pesa come un neonato - non ho i soldi per ridurlo - aiutatemi! Mamma 20enne con un decoltè gigante lancia l’appello : noadsense Una Mamma single di 20 anni ha lanciato una raccolta fondi per ridurre il suo seno gigante. Il servizio sanitario nazionale, infatti, non coprirebbe i costi dell’intervento e dal momento che la giovane non ha i soldi necessari, ha deciso di chiedere aiuto. La vicenda si svolge a Caerphilly, in Galles. come riporta il Sun, Danielle Markerson, questo il nome della giovane Mamma, è stata costretta a lasciare il suo lavoro come ...

Il gigante si mangia anche la console per i videogiochi : Angelo Allegri Il gigante si è mosso, le conseguenze si vedranno presto nei salotti di tutto il mondo. Google, 3,5 miliardi di clienti che ogni giorno pongono altrettante domande al suo motore di ricerca, ha deciso di invadere un altro territorio: dall'autunno lancerà la Netflix dei videogiochi. Basterà abbonarsi e in streaming si potrà accedere e giocare da casa a 31 (per il momento) videogame diversi. Potenzialmente è una ...

Anm - eletto il nuovo presidente : è Luca Poniz di Area : “gigantesca questione morale. Grati ai pm di Roma e Perugia” : È Luca Poniz il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Pm a Milano, già vicepresidente Anm ed esponente di Area, la corrente di sinistra delle toghe, Poniz succede a Pasquale Grasso, che oggi ha lasciato in polemica l’incarico. L’Anm doveva subito voltare pagina e non si è atteso come previsto il 6 luglio per il rinnovo dei vertici. Giuliano Caputo di Unicost è confermato segretario, entra in giunta Autonomia e ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares [INFO] : Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati di Astronomia e queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la Luna della Fragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, Luna della Rosa o Luna del Sidro. Potremo ...