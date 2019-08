Un altro delfino morto tra Viareggio e Torre del Lago In Toscana 38 casi dall' inizio

Un altro delfino morto in Toscana - è il 18° da luglio : l’ipotesi è il Morbillivirus : Continua la moria di delfini in Toscana: un nuovo esemplare è stato trovato morto oggi a Livorno. Lo rende noto l’agenzia regionale dell’ambiente Arpat. Si tratta del 35° caso dall’inizio dell’anno e il 18° dall’inizio di luglio in Toscana. Nei giorni scorsi l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni ha reso noto che in base alle autopsie condotte su 8 delfini che si sono spiaggiati in Toscana ...