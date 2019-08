Turchia | ministero della Pubblica Istruzione | “Abbiamo distrutto oltre 300mila libri”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Dal tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, gli arresti e le censure attuati dal governo turco di Recep Tayyip Erdogan non si sono fermati.agli oppositori politici e ai giornalisti dissidenti, anche i libri sono finiti sotto osservazionecensura. La scorsa settimana, il ministroturco, Ziya Selçuk, ha annunciato che nell'arco degli ultimi tre anni sono stati distrutti 301.878 libri: dopo essere stati asportati dagli scaffali di scuole e biblioteche, tutti i volumi considerati legati a Fethullah Gülen, il religioso musulmano ex alleato del Sultano e oggi acerrimo nemico accusato di essere la mente dietro al fallito golpe, sono stati tolti dalla circolazione. La cifra è stata riportata per la prima volta dal quotidiano Hürriyet, con le immagini dei libri sequestrati che, secondo alcune fonti, sono stati successivamente bruciati.

