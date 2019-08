Tumore al colon | preoccupante aumento dei casi La ricerca | ecco il cibo che può salvarti

Tumore del colon e dieta : sintomi e cause del cancro all’intestino - gli alimenti da evitare e quelli che ci proteggono : Il Tumore all’intestino comporta una crescita di cellule maligne nell’intestino crasso (cieco e colon), ovvero l’ultima parte dell’intestino, o nel retto. Per questo motivo è più frequente che si parli di Tumore al colon o di Tumore al retto. Esistono anche forme a partenza dall’intestino tenue ma sono molto rare. Il Tumore all’intestino – spiega in un approfondimento l’Humanitas Gavazzeni, ospedale polispecialistico privato di ...

Doppio Tumore del rene e del colon-retto : primi interventi di chirurgia robotica all’Ospedale di Baggiovara : Due interventi innovativi, svolti a luglio all’Ospedale Civile di Baggiovara, hanno consentito di trattare contemporaneamente, in maniera mini-invasiva una rara forma di tumore che colpisce il rene e il colon–retto. Gli interventi hanno comportato una resezione colica e l’asportazione della lesione del rene, risparmiando la funzionalità dell’organo, grazie all’uso del Robot Da Vinci e alla professionalità dell’equipe chirurgica diretta ...

Tumore del colon retto : un test non invasivo : identifica firme molecolari : Il Tumore del colon retto potrebbe essere identificato con un semplice test non invasivo. test che ha identificato delle firme molecolari(microRNA)

Tumore colon retto o cancro dell'intestino - sintomi e segni evidenti : Il Tumore colon retto, sintomi e fattori psicologici. Il Tumore colon retto noto anche come carcinoma del colon retto o cancro dell'intestino

Tumore colon-retto : un test non invasivo per stabilire quando effettuare la colonscopia : Un test semplice e non invasivo potrebbe servire a identificare i soggetti a maggior rischio di lesioni del colon–retto, che beneficerebbero maggiormente di una colonscopia di approfondimento. Ad evidenziarlo è uno studio condotto dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano – e da altri otto ospedali che partecipano allo ‘Screening per il colon-retto‘ promosso dall’Ats Milano – che ha identificato delle firme ...

Tumore al colon e alimentazione - lo studio : l'errore che ci condanna alla malattia : Nell'ultimo anno negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 80 mila nuovi casi di cancro al colon, e il 6%-10% sarebbero attribuibili ad un non corretto regime alimentare. Questo tipo di Tumore è molto più diffuso di quanto si creda, è infatti il terzo più comune in Italia, ed anche se la sua inc

Tumore del colon retto : accordo di collaborazione clinica per studiare regorafenib e nivolumab come terapia di combinazione : Bayer, Bristol-Myers Squibb e Ono Pharmaceutical (“Ono”) hanno annunciato di aver avviato un accordo di collaborazione clinica per valutare la combinazione di regorafenib, inibitore multichinasico di Bayer, e nivolumab, inibitore di checkpoint immunitario anti-PD-1 di Bristol-Myers Squibb/Ono, in pazienti con Tumore del colon retto metastatico con microsatelliti stabili (MSS mCRC), la forma più comune di Tumore del colon–retto ...

Tumore al colon e alimentazione : una dieta sbagliata favorisce il cancro - ecco i cibi da evitare e quelli che ci proteggono : Parlando di Tumore e, nello specifico, di Tumore del colon, la dieta rappresenta un’arma a doppio taglio, un Giano bifronte: se è infatti vero che una dieta sbagliata può favorire l’insorgenza del cancro del colon, è altrettanto vero che un adeguato stile alimentare può fare molto per prevenire questo tipo di Tumore. E’ dunque importante imparare a riconoscere gli epic fail della dieta, le ‘bucce di banana’ che possono far levitare il rischio di ...

Convegno a Ucbm Roma con esperti su Tumore colon retto : Roma – ‘The anastomotic failure’, il Convegno promosso fino a domani dal Campus Bio-Medico di Roma per trattare gli aspetti clinici, fisiopatologici e tecnici dell’anastomosi intestinale. Confermata cosi’ l’attenzione del al secondo big killer italiano, il tumore del colon-retto con l’apertura dell’ambulatorio open per la prevenzione e la cura della patologia. “Una complicanza grave- si legge ...

Tumore del colon-retto : ogni anno più di 10mila diagnosi in fase avanzata : In Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da Tumore del colon-retto già in fase avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, rappresenta la prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da Tumore del colon-retto ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura. E solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella malattia avanzata. Ma vi è un ...

L’impostazione della cura del Tumore metastatico del colon-retto : Nella seconda parte dell’intervista, Alberto Zaniboni, Direttore del Dipartimento di Oncologia della Fondazione Poliambulanza di Brescia, spiega che L’impostazione della cura deve tenere conto di molti fattori: dagli obiettivi che si vogliono raggiungere alle caratteristiche biomolecolari del tumore. Nel definire l’obiettivo bisogna sapere se le caratteristiche del cancro e quelle del malato permettono di ipotizzare un intervento ...

Tumore del colon-retto : cosa lo fa sviluppare e quali sono gli stili di vita scorretti che lo favoriscono : In Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da Tumore del colon–retto già in fase avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, rappresenta la prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da Tumore del colon-retto ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura. E solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella malattia avanzata. Ma vi è ...