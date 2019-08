Trono Over | Stefano Torrese | i dettagli inediti del rapporto con Noel

Uomini e Donne/ Attacco a Barbara de Santi : 'Se ti dai una calmata...' - Trono Over - : Uomini e Donne: Ida Platano, Barbara De Santi e Pamela Barretta torneranno a settembre al Trono Over? Intanto per Sossio e Ursula è tempo di vacanza

Uomini e Donne/ Noel Formica e Stefano Torrese : 'ci frequentiamo - ma...' - Trono Over - : Noel Formica e Stefano Torrese confermano la frequentazione, ma l'ex dama e l'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non vogliono bruciare le tappe.

Trono Over - gravidanza Ursula Bennardo. La confessione : “Sono fragile” : Trono Over, gravidanza Ursula Bennardo. La confessione della dama: “Sono fragile” Pian piano il pancino cresce e il frutto d’amore s’avvicina per Ursula Bennardo e Sossio Aruta, i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne che dopo tira e molla infiniti hanno messo i piedi ben piantati a terra, con tanto di […] L'articolo Trono Over, gravidanza Ursula Bennardo. La confessione: “Sono fragile” ...

Uomini e Donne/ Pamela - Paolo - Sabrina e Biagio : vacanza di gruppo - Trono Over - : Rocco Fredella si sposa. L'annuncio in un messaggio sibilino condiviso nelle ultime ore sul suo profilo social. Il Trono over di Uomini e Donne è...

Uomini e Donne/ Ida Patano troppo magra? 'Mangia invece di...' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news. Ida Platano pubblica foto in biancheria intima, ma piovono critiche: 'Mangia invece di...'.

Trono Over : Barbara De Santi fa una proposta a Gemma Galgani : Barbara De Santi chiede a Gemma di Uomini e Donne Over: “Spalleggiamoci” Barbara De Santi ha scritto una lunghissima lettera al settimanale Di Più. E in questa circostanza la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato di essere ancora più intenzionata a trovare l’uomo della sua vita in quanto ora che è arrivata alla soglia dei 50 anni vorrebbe finalmente vivere una vita serena e felice. Successivamente la donna ha ...

Trono Over - la lettera di Barbara : “Gemma - facciamo pace” : Uomini e Donne Trono Over: cosa ha scritto Barbara nella lettera per Gemma Barbara De Santi vuole fare pace con Gemma Galgani. Dopo anni di discussioni e guerre al Trono Over di Uomini e Donne la professoressa vuole seppellire l’ascia di guerra. La De Santi ha deciso di fare un primo passo nei confronti della […] L'articolo Trono Over, la lettera di Barbara: “Gemma, facciamo pace” proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Cristina VS David : 'è infantile'. Tornano nel programma? - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over e news: David Scarantino torna nel parterre? L'ex cavaliere: 'Oggi cerco una donna con cui...'.