Tragedia sfiorata in Olanda | vento troppo forte | crolla il tetto dello stadio dell’AZ

FOTO – Afas Stadion - Tragedia sfiorata in Olanda. Crolla la copertura : Afas Stadion – sfiorata la tragedia per il crollo dello Stadio Afas Stadion. La copertura delle tribune è stata spazzata via dal vento. “tragedia sfiorata per l’Az Alkmaar: a causa del forte vento una parte del tetto dell’Afas Stadion, l’impianto del club del massimo campionato olandese, è Crollata. A cedere è stata la copertura delle tribune, che è collassata sugli spalti: è stato lo stesso Az Alkmaar a ...

Tragedia sfiorata nel mondo del calcio : crolla tetto dello stadio - brividi per l’Az Alkmaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non ...

Sale su una roccia per scattare il ‘selfie perfetto’ - ma precipita : Tragedia sfiorata sull’Appennino parmense : Alla ricerca del selfie perfetto, ma cade per una decina di metri: tragedia sfiorata stamani sull’Appennino parmense al confine con la Liguria. Un uomo di 52 anni, residente a Genova, si trovava insieme a moglie, figlie e amici nei pressi del rifugio ‘Faggio dei tre comuni’ a Bedonia, sul sentiero del Cai che porta alle sorgenti del Taro. Durante un’escursione, giunti a una roccia che svettava più di altre, ha deciso di ...

Maltempo - furiose mareggiate in Calabria : Tragedia sfiorata tra le onde a Palmi - bambina salvata dai bagnanti : Poteva essere la tragedia dell’incoscienza: da giorni segnaliamo la pericolosità delle condizioni meteo per queste ore al Sud Italia e in modo particolare nel basso Tirreno per le mareggiate provocate dal maestrale, ma tanta gente incurante delle previsioni continua a frequentare le spiagge e i litorali come se non ci fosse alcun rischio. Il Maltempo che ha già provocato 4 morti nel weekend al Centro/Nord Italia, s’è spostato al Sud: ...

Tragedia sfiorata a Scoglitti - bambino ha rischiato di annegare : Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Scoglitti, davanti ad un lido della riviera Lanterna

Maltempo nel Lazio : grosso pino crolla a Guidonia - Tragedia sfiorata : Il Lazio è una delle regioni più colpite da questa ondata di Maltempo in azione da ieri sulla penisola. Forti temporali caratterizzati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento intense si sono...

Palmeiras - Tragedia sfiorata : aereo rischia di precipitare - terrore a bordo tra i calciatori : tragedia sfiorata e momenti di terrore per i calciatori del Palmeiras e lo staff medico, societario e dirigenziale del club. L’aereo a bordo del quale si trovava la squadra campione del Brasile ha rischiato di precipitare mentre tentava di atterrare a Mendoza, in Argentina. Il velivolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio, al punto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire, bruscamente, in alta ...

Ex Ilva - nuovo incidente senza feriti nello stabilimento di Taranto. Usb : "Sfiorata un'altra Tragedia - ora basta" : Il sindacato denuncia: "il carroponte 5 ha perso pinza e bozzello che sono precipitati al suolo: solo per un caso non ci sono feriti"

Tir contromano sull’A10 - il camionista era ubriaco : Tragedia sfiorata sull’Autofiori : tragedia sfiorata sull'Autostrada A10 (Autofiori) tra Bordighera e Sanremo: il tir viaggiava ad una velocità prossima ai 100km/h. Il mezzo pesante è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver installato un "by-pass" sull'autostrada. L'autista del tir era ubriaco con un tasso alcolemico oltre il limite.Continua a leggere

Dopo la Tragedia sfiorata a Venezia il sindaco attacca Toninelli : "Responsabile chi non ha deciso" : All’indomani dell’incidente sfiorato a Venezia, dove una nave da crociera ha rischiato di scontrarsi con uno yacht, il sindaco della città attaccato Toninelli: “La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha ...

Venezia. Nave da crociera sbanda : Tragedia sfiorata poco dopo il bacino San Marco : tragedia sfiorata a Venezia dove una Nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva sbandando poco dopo

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora - Venezia : nave crociera sbanda - Tragedia sfiorata : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di Oggi. Venezia, sfiorata tragedia nel porto. nave Costa Crociere sbanda e sfiora due battelli, 7 luglio 2019,