Traffico Roma del 10-08-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 20 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17 : 00 : INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI PRIMA DI VALMONTONE MA CI SONO ANCORA DIVERSI KM DI CODA: ALL’INCIRCA 5 PROVENENDO DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE DA DOPO SAN CESAREO. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRAGLIATELLA. SIAMO QUINDI NEI PRESSI ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 15 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD UN INICDENTE PROVOCA CODE DI 4 KM TRA MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA Traffico RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA A PRIMA PORTA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLA GIUSTINIANA ALTEZZA DI VIA ALBAVILLA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA ALL’ESQUILINO FINO ...